King Sapo e Imperativo Legal llenarán de rock la Sala Desierto Rojo de Valladolid este viernes. - DESIERTO ROJO VALLADOLID

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Desierto Rojo de Valladolid acogerá este viernes, 20 de marzo, una intensa velada de rock con doble protagonismo para recibir a King Sapo e Imperativo Legal, en un concierto que abriá sus puertas a las 20.00 horas. Abrirá el telón, media hora más tarde, la banda vallisoletana Imperativo Legal, seguida, a las 21.20 horas, por los madrileños King Sapo.

Los integrantes de Imperativo Legal, conocidos por su carácter combativo y su fidelidad al directo, regresan a los escenarios de la ciudad en una de sus escasas actuaciones. El grupo de Pajarillos ofrecerá un concierto breve pero intenso, repasando algunos de los temas que han calado entre el público local como 'La copla del pringao', 'Mi primo el de la boina' o himnos ya clásicos como 'El Trastero', '1521, 'La yesca arderá' o 'Alto forastero', junto a canciones de su último trabajo, 'A veces, por supuesto, usted sonríe'.

Tras ellos será el turno de King Sapo, una formación consolidada en el panorama nacional que destaca por su potente directo y su cuidado enfoque musical. Integrada por músicos con amplia trayectoria como José Alberto Solís, Andrés Duende, Jesús Trujillo y Ramiro Uncenta, la banda ha logrado hacerse un hueco gracias a un sonido contundente y composiciones con identidad propia.

Su debut, Niño Gurú, les valió dos nominaciones a los Latin Grammy, consolidando su proyección. En esta nueva gira, King Sapo presenta 'El Dios de América', un trabajo que ahonda en cuestiones contemporáneas como la desconexión del ser humano en un entorno marcado por la saturación informativa, los conflictos y la alienación social.

El álbum, con ocho temas de corte eléctrico, incluye canciones como 'Hasta nunca' -junto a Carlos Tarque-, 'No terminó' o 'Polución', así como la colaboración con Gabriel de Shinova en 'Tren en una postal'. El tema que da título al disco fue además nominado a Mejor Canción Rock 2025 por la Academia de la Música de España.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la plataforma Mutick por 12 euros más gastos de gestión, y también podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento.