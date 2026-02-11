Un kiosko de Valladolid incorpora "multiservicios", como cajero automático y antenas 5G, como vía de "reconversión"

Presentación del proyecto piloto de Kiosko Multiservicio en la calle Ferrari. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El kiosko situado en el número 20 de la calle Ferrari de Valladolid ha estrenado su condición de "multiservicios", con la incorporación de un cajero automático, una pantalla LED de grandes dimensiones y antenas 5G, como una vía de "reconversión" en un sector que "ha sufrido un gran deterioro" en los últimos años.

El proyecto, que el Ayuntamiento de Valladolid define como "piloto", ha sido desarrollado por la empresa privada Urban Service Point (USP), en colaboración con la Asociación de Kioskos de Prensa de Valladolid y el propio Consistorio, y como ha explicado el cofundador de la compañía, Luis Sancho, busca aportar nuevos servicios "que hacen que los kioskos vuelvan a ser punto de servicio y referencia para el ciudadano".

El concejal de Comercio, Mercados y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Martín, ha destacado que con esta iniciativa se "abre una vía tangible para la reconversión" de un sector que atraviesa una crisis prolongada.

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Valladolid, en la última década han desaparecido "más del 80 por ciento" de los quioscos de prensa en Valladolid.

El presidente de la Asociación del sector en Valladolid (Asvepreva), Juan Carlos García, ha añadido que existen unos 80 kioskos en Valladolid, de las cuales 51 son asociados.

El proyecto piloto, que ha supuesto una inversión de algo menos de 17.000 euros, se presenta como el punto de partida de un programa de ciudad orientado a llevar esta transformación al resto de quioscos de Valladolid. Este establecimiento incorpora "la gran mayoría de los servicios" que ofrece USP, como un cajero automático, antenas de comunicaciones 5G y pantallas digitales LED.

POR EL MOMENTO, SIN PUNTO DE RECOGIDA DE PAQUETERÍA

La intención del Ayuntamiento es que próximamente los kioskos que incorporen este modelo puedan instalar también un punto de recogida de paquetería, pero Víctor Martín ha explicado que se debe desarrollar "tecnológicamente" ya que se espera que no sólo dé servicio a las grandes empresas del sector, sino que también esté disponible para el comercio de proximidad de la ciudad.

En este sentido, USP ha confirmado que seguirá su trabajo de forma coordinada con las concejalías implicadas y con la Asociación para ampliar el despliegue a más puntos, y ampliar con otros servicios.

"Este piloto demuestra que el quiosco puede volver a recuperar su rol como punto de servicio a los vecindarios y sostenible si se le dota de un modelo acorde con las necesidades actuales de la sociedad. No hablamos solo de modernización: hablamos de mantener vida en la calle, de cercanía y de oportunidades para que el quiosquero no se vea obligado a bajar la persiana", ha señalado Jesús Herreras, presidente de Fecosva.

En la misma línea, Juan Carlos García ha subrayado que "la transformación solo es viable si se construye con el colectivo, respetando la identidad del quiosco teniendo en cuenta las necesidades de cada ubicación y aportando nuevas fuentes de actividad que hagan posible sostener el negocio con dignidad".

Para Víctor Martín "la reconversión del quiosco es también una política de comercio de proximidad: ayuda a que los barrios mantengan servicios cotidianos y refuerza el tejido comercial urbano".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha destacado "la importancia de la colaboración entre áreas para que estos espacios, que forman parte del paisaje y del día a día de la ciudad, evolucionen de manera ordenada y aporten un servicio real al entorno".

El quiosquero Rubén Herranz ha considerado que la idea puede ser "muy satisfactoria" para los negocios, pero también para los ciudadanos que pueden contar con más servicios cercanos. El titular ha subrayado la incorporación de las antenas 5G, que pueden servir para reforzar la cobertura en momentos en los que se pierde comunicación en el centro y ha considerado que "sería muy interesante" poder sumar un punto de recogida de paquetería.

El modelo de USP, según han añadido fuentes del Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, parte de la "idea simple" de que "si el consumo de prensa en papel ha caído, el quiosco necesita nuevas razones para existir sin renunciar a su oferta tradicional".

Por eso, la reconversión se apoya en incorporar, según la realidad de cada ubicación, servicios que ya forman parte de la rutina urbana; desde soluciones de acceso bancario disponibles las 24 horas, hasta puntos de reparto de última milla que ordenan la paquetería en la ciudad, opciones ligadas a la conectividad y a las necesidades de Smart City, y propuestas vinculadas a la movilidad eléctrica ligera.

A ello se suman herramientas de comunicación como pantallas digitales que pueden servir para dinamizar el propio quiosco, difundir cultura local o campañas de interés general, y líneas de trabajo orientadas a reabrir quioscos cerrados o ampliar horarios con fórmulas de empleo inclusivo junto a fundaciones.

Actualmente, Urban Service Point trabaja con más de 700 quioscos en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Granada o Valladolid.