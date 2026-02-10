Labaro Data Solutions, startup de automatización e IA aplicada a pymes, ganadora de la incubadora FELE Incibe Emprende

Los cofundadores de Labaro Data Solutions, Javier Gómez y Álvaro García, proyecto ganador de la incubadora FELE Incibe Emprende. - EUROPA PRESS

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Labaro Data Solutions ha resultado ser el proyecto ganador de la incubadora FELE Incibe Emprende, una startup que ofrece servicios de automatización e Inteligencia Artificial (IA) aplicada a pymes que recibirá un premio de 3.000 euros de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE).

El jurado ha valorado especialmente del proyecto su componente tecnológico y de ciberseguridad y el premio recibido servirá como impulso para continuar con su desarrollo y consolidación.

Los cofundadores de Labaro Data Solutions, Javier Gómez y Álvaro García, han agradecido a la FELE y a Incibe Emprende haberles ofrecido la oportunidad de participar en la incubadora y han confiado en "aprovechar" el premio para hacer crecer la iniciativa y para que las empresas leonesas se puedan beneficiar de ella.

Según han explicado, Labaro Data Solutions es una consultora y desarrolladora de soluciones para acompañar al empresario en el proceso de digitalización e implementación de la IA en su compañía.

Los responsables del proyecto impulsaron esta solución tras identificar la problemática de las empresas leonesas en este campo. Así, detectaron la existencia de una ineficiencia operativa y una elevada carga administrativa; el desconocimiento al aplicar la IA y la "brecha" de talento ante el hecho de que no todas las compañías se pueden permitir un equipo técnico propio.

Javier Gómez y Álvaro García se han pronunciado de este modo tras la celebración del Demo Day, que pone fin a la incubadora de proyectos del programa FELE Incibe Emprende, una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

La incubadora ha desarrollado un itinerario de acompañamiento que ha incluido formación especializada, tutorías individualizadas, mentorización con profesionales y asesoramiento técnico, orientado a ayudar a los participantes a transformar sus ideas en proyectos con potencial de mercado, con especial atención a la digitalización y la ciberseguridad.

20 INICIATIVAS EMPRESARIALES

En la presente edición han participado 20 iniciativas empresariales, de las que 10 han llegado a la fase final del Demo Day, donde han presentado públicamente sus propuestas ante un jurado especializado.

Además del proyecto ganador, el primer finalista, Moa Global, ha obtenido 1.000 euros y el segundo finalista, Sía Psicología, 500 euros. El acto, celebrado en el Palacio del Conde Luna, ha reunido a representantes institucionales y del tejido empresarial de León, y ha contado con la bienvenida del alcalde de la ciudad, José Antonio Díez y del Director General de Incibe, Félix Barrio Juárez.

La clausura ha contado con la intervención del presidente de FELE, Juan María Vallejo, junto al subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón y la secretaria general de Incibe, Miriam Verde Trabada.

EN LEÓN "SE PUEDE EMPRENDER CON AMBICIÓN"

El presidente de FELE ha subrayado que en esta cita no solo se han conocido proyectos, sino que se ha visto talento "que ha crecido, ideas que han madurado y equipos que han demostrado que en León hay ideas, hay ganas y se puede emprender con ambición". Además, ha puesto en valor el papel de la incubadora como palanca para reforzar la competitividad y favorecer la creación de empresas innovadoras en la provincia.

"FELE además ha estado, está y estará siempre para acompañar a transformar ideas en proyectos de futuro", ha defendido. Juan María Vallejo ha agradecido la implicación de Incibe y el apoyo institucional al programa, que se alinea con el objetivo estratégico de FELE de impulsar el emprendimiento y fortalecer las capacidades digitales de ciudadanos, pymes y profesionales.