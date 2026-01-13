El laboratorio tecnológico del sector digital de Valladolid estará listo en "cuatro meses" con tecnología única

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la consejera de Industria, Leticia García, y el empresario del sector del videojuego David Ortega, en la nave del Tech Lab 1094. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio tecnológico Tech Lab 1094, orientado al sector de los contenidos digitales y videojuegos, estará listo para entrar en funcionamiento en un plazo aproximado de cuatro meses, según ha apuntado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la visita institucional a este espacio, en la que se ha destacado que cuenta con tecnologías que no existen en equipamientos públicos en toda Europa.

Carnero ha visitado las instalaciones del Tech Lab junto a la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ya que se trata de un proyecto financiado sobre todo con inversión de la Administración autonómica (1,5 millones de euros), además de por el propio Consistorio (315.000 euros).

El denominado Tech Lab 1094 --referencia a uno de los momentos considerados fundacionales de la ciudad de Valladolid-- se encuentra ya en su "recta final" para la puesta en marcha, la cual según el alcalde de la ciudad se producirá en un plazo de "cuatro meses", ligeramente menos ambicioso que el señalado por la consejera, que ha hablado del "primer cuatrimestre" de este año.

Se trata de un espacio "de vanguardia", con "muchísimas novedades tecnológicas", en el que se ha realizado una importante inversión con equipamientos que, según ha explicado el responsable de la Agencia de Innovación de Valladolid (Ideva), son "únicos" en una instalación pública en Europa.

Es el caso, por ejemplo, de la denominada 'Cúpula de Fotogrametría', en la que se han invertido 100.000 euros, en la que se puede escanear completamente a una persona para introducirla como personaje en un videojuego o en una creación audiovisual. Se trata de un sistema que, en el continente, sólo existe en una empresa polaca.

Carnero ha subrayado la apuesta que llevan a cabo la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid para dar "una respuesta" al "talento" existente en Castilla y León que como ha recordado "en muchos casos surge de manera espontánea", pero al que considera necesario dar un espacio para que pueda "crecer, tomar autoridad" y ser "ejemplo para el resto de los jóvenes".

Por ello, ha agradecido el "esfuerzo" económico de la Junta, con una inversión de 1,5 millones de euros, que como ha añadido la consejera 'popular' es "una apuesta del Gobierno autonómico por el desarrollo tecnológico, por la diversificación de la industria y por poner a disposición de nuestras empresas, de nuestros emprendedores, toda esta tecnología puntera que va a permitir ese desarrollo de retención también del talento".

García ha precisado que en esta instalación se podrán desarrollar proyectos específicos, formarse y formar al personal, "incubar" y "acelerar" proyectos o generar 'start-ups'. Este sector, el del videojuego, está "en crecimiento en Castilla y León y según los datos aportados por la consejera facturó 2.804 millones de euros en el ejercicio de 2024.

El espacio tiene una sueperficie de 700 metros cuadrados dentro de una parcela de 3.000 metros cuadrados, cuya urbanización y ajardinamiento finalizaron a finales de 2024, si bien cabe recordar que el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP había comenzado a acoindicionar esta parcela, donde instaló hace casi siete años la nave en la que, entre los años 2013 y 2016, se había trasladado de manera provisional los puestos del Mercado del Val durante la obra de rehabilitación del edificio histórico.

La instalación cuenta ya con 74 estaciones de trabajo instaladas, con equipos informáticos de la máxima potencia y cada uno con dos pantallas; además de visores de realidad virtual, aumentada y mixta, una sala de captura de movimiento con la disponibilidad de un traje y una máscara equipadas con sensores digitales para trasladar los movimientos reales al plano virtual, y sistemas de robótica que están pendientes de recibirse.

En concreto, se han destinado presupuestos de 461.580 euros al equipamiento informático, de realidad virtual y robots; 117.600 euros a tecnologías digitales; 385.658 a un plató de realidad virtual; 152.315 euros a la sala de captura de movimiento; 100.000 euros a la cúpula de fotogrametría y 282.847 euros al mobiliario.

El proyecto se considera que refuerza el ecosistema de los videojuegos y los contenidos digitales, que Carnero ha incidido en que pretende que sea la "tercera pata" de la industria vallisoletana junto a los sectores agroalimentario y de la automoción.

Por ello, se ha colaborado con entidades y plataformas especializadas como la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León (Asivi); Valladolid Game Developemente Association (Vagda); el Polo de Contendios Digitales de Málaga, Madrid in Game o el JAP de Salamanca entre otros. Además, se cuenta con la participación del estudio vallisoletano Daloar y su CEO, David Lorenzo, y se ha avanzado la próxima instalación en las instalaciones de una empresa madrileña.

IMPULSO DE LA JUNTA AL SECTOR

Según ha explicado Leticia García, en los últimos dos años, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha realizado una inversión global superior a los 2,5 millones de euros en el impulso del sector del videojuego y los contenidos digitales en Castilla y León.

Esta inversión se ha materializado, además de en el apoyo a la creación y equipamiento del Tech Lab de Castilla y León, en el impulso a los proyectos promovidos por la Asivi, destinados a dar visibilidad y apoyar la internacionalización del sector, así como al desarrollo de iniciativas de formación y captación de talento.

Además, la Consejería ha promovido el desarrollo de otras infraestructuras, como los laboratorios Future Lab de Zamora, que cuentan también con un apartado específico dedicado al sector del videojuego y los contenidos digitales y que según ha explicado permitirá establecer sinergias entre ambos centros para que Castilla y León, recalca García, "sea un 'hub' de innovación tecnológica".

La apuesta decidida de la Junta de Castilla y León por la diversificación industrial, el apoyo a sectores emergentes y tecnológicos, y el impulso a la modernización industrial de sectores estratégicos, está siendo clave en el notable incremento del índice de producción industrial en la Comunidad.