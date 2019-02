Lacalle califica de "auténtica barbaridad" no hacer coincidir elecciones generales y municipales

Publicado 14/02/2019 12:13:23 CET

BURGOS, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Burgos, el 'popular' Javier Lacalle, ha señalado este jueves que sería una "auténtica barbaridad" no hacer coincidir la convocatoria de elecciones generales con la de las municipales, autonómicas y europeas.

Lacalle, quien ha visitado la conclusión de las obras de mejora de la calle Doña Jimena, ha destacado, que las elecciones generales "son necesarias e importantes", si bien ha dicho que no se entendería que no se las hiciese coincidir con los comicios del 26 de mayo.

"Nos va cansando los dimes o diretes", ha aseverado Lacalle, antes de añadir que es necesario que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hable de una vez, lo clarifique y no maree con fechas que van y vienen".

Javier Lacalle ha señalado que, desde el punto de vista de ejecución, no se podría explicar que los comicios no coincidiera pero, igual de importante, según ha dicho, es tener en cuenta que un proceso electoral cuesta unos 130 millones de euros a las arcas públicas.

En este sentido, ha reiterado que "no tiene ninguna justificación" que se duplique dicha cantidad para que no coincidan las elecciones. "Que las haga cuando quiera, sólo pido a sensatez y que no se nos maree", ha concluido.