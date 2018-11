Lacalle cree que la AP-1 volverá a ser de pago en un año

Publicado 13/11/2018 12:28:48 CET

El alcalde de Burgos, el 'popular' Javier Lacalle, ha asegurado este martes que la autopista de peaje AP-1, cuya liberalización se realizará el próximo 1 de diciembre, volverá a ser de pago en un año por voluntad

del Gobierno central, tras las elecciones municipales de mayo y unos posibles comicios generales en septiembre u octubre.

"No tengo ninguna duda", ha aseverado el regidor que ha advertido de que los burgaleses no son tontos y no se van a dejar engañar para señalar que las promesas del PSOE en torno a la autopista suponen el "tercer engaño" de un gobierno socialista respecto a esta infraestructura.

Así, ha explicado que las dos prórrogas a la concesión de la AP-1, en 1994 y 2005, fueron impulsadas por los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente, y ha recordado que

existe un acuerdo unánime de 2014 por el que se apuesta por la liberalización de la autopista desde el 30 de noviembre de este año.

Por ese motivo, Javier Lacalle ha asegurado no comprender el decreto ley 18/2018 por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Transporte Terrestre al cobro a los usuarios de las tarifas que fije el Consejo de Ministros en relación a la explotación de las autopistas que reviertan al Estado.

Ante esta medida, Lacalle ha considerado que la inminente liberalización se presenta como "pan para hoy y hambre para mañana" y ha reconocido que el decreto ley ha sentado como "un jarro de agua muy fría".

Por ese motivo, ha anunciado que el equipo de Gobierno local presentará en el Pleno del próximo viernes, 16 de noviembre, una proposición para instar al Ejecutivo central a la derogación parcial de dicho decreto y a la modificación de la parte inicial del texto expositivo, con una exigencia al Ministerio de Fomento para que explique cómo se va a realizar desde el 1 de diciembre el mantenimiento de la autovía.

El alcalde ha animado a que esta proposición se presente también en otros ayuntamientos e instituciones con el objetivo de que la liberalización de la autopista sea definitiva desde el próximo mes de diciembre.