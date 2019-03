Lacalle se muestra molesto por enterarse por la prensa de la visita del presidente del Gobierno a Burgos

Publicado 12/03/2019 12:15:54 CET

BURGOS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, se ha mostrado este martes molesto por haberse enterado por los medios de comunicación de la visita este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer diversos proyectos empresariales y culturales de la capital burgalesa.

"No he tenido ninguna comunicación oficial ni oficiosa", ha aseverado Lacalle, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de insistir en que no es de recibo que el jefe del Ejecutivo central visite una ciudad y no se informe de manera previa al alcalde.

Javier Lacalle se ha mostrado dispuesto a cambiar su agenda si así se lo piden para poder reunirse o hablar con Pedro Sánchez y ha destacado la importancia de trasladarle al presidente del Gobierno algunas cuestiones que considera claves para la ciudad.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de conocer en qué situación se encuentra el proyecto de conexión de Alta Velocidad con la capital burgalesa y saber qué pasa con la reactivación de la línea del ferrocarril directo Burgos-Aranda-Madrid que, según ha dicho, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy ya avanzó que vería "con buenos ojos".

Lacalle ha recalcado que se trata de una medida urgente y necesaria que no solo afecta a la provincia de Burgos, sino de la que depende todo el eje norte-sur de comunicaciones de España.