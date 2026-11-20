Presentación de la programación navideña de Laguna de Duero (Valladolid). - AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) ha presentado este viernes mañana las principales propuestas para estas próximas fiestas navideñas, entre las que se ha destacado el 'Lago Encantado', una instalación con luz, sonido y efectos artificiales instalada en el parque del entorno del lago.

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana ha destacado también para estas próximas semanas el Belén Viviente, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional; la XXI Muestra de Villancicos Tradicionales, la 'Villa mágica de la Navidad', la Aldea de los Sabores y la cabalgatas de Papá Noel y Reyes.

Como han señalado el 'Lago Encantado' había generado "mucha expectación" en las últimas fechas, ya que Laguna de Duero es uno de los tres emplazamientos elegidos en el país para albergar uno de los "Parques Mágicos de la Navidad", a la estela del que, hasta el año pasado, hizo conocida fuera de sus fronteras a la localidad cántabra de Cartes.

Este espectáculo abrirá del 28 de noviembre al 6 de enero desde las 18.00 horas con pases cada 30 minutos hasta las 22.00 horas, y lo darán vida elementos decorativos como 20.000 metros de guirnaldas luminosas, 4.000 flores led, 150 rosas y mariposas animadas (animatronics) y efectos como nieve artificial o pompas de humo.

Además, se instalarán varias decoraciones como una zona polar o una pantalla con proyecciones.

El acceso a la instalación será previo pago de entrada, con precio de seis euros de lunes a jueves; ocho euros los viernes, domingos y festivos, y nueve euros los sábados y vísperas de festivo, incluido el domingo 6 de diciembre y el lunes 7, en el puente del Día de la Constitución.

En palabras del alcalde, Avelino Álvarez, "este evento reforzará la marca ciudad Laguna de Duero y atraerá a miles de visitantes, repercutirá positivamente en la facturación de negocios hosteleros de la localidad y en su red comercial, y creará 10 puestos de trabajo.

Respecto a esto último, desde el Ayuntamiento se ha pedido a la empresa que los contratados sean de Laguna de Duero y el alcalde asegura que cuenta con la "palabra".

Otra de las novedades de este año es 'La Villa Mágica de la Navidad', un espacio para los más pequeños con atracciones hinchables, espectáculos, talleres de manualidades y juegos que se ubicará del 28 de diciembre al 5 de enero en el Polideportivo Municipal. Su apertura será de 17.00 a 21.00 horas en horario general, con la excepción del día 31 de diciembre, que abrirá de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y el día 1 de enero que permanecerá cerrado.

El acceso a las instalaciones será gratuito, solo se tendrán que abonar 4 euros para poder disfrutar de todas las atracciones adquiriendo una pulsera que se venderá en la taquilla del polideportivo.

Por otro lado, La Aldea de los Sabores, un lugar pensado para el disfrute gastronómico de toda la familia y que se ubicará en la Plaza de los Lavaderos. Cerca de ese emplazamiento tendrá lugar el día 6 de diciembre el encendido de luces navideñas, que se hará mediante un espectáculo cuenta atrás en la Plaza Mayor de la localidad.

CITAS TRADICIONALES

Las citas tradicionales tendrán cabida también en los momentos principales de la Navidad de Laguna, con el Belén Viviente de la localidad volverá a representarse un año más. En esta ocasión con cambio de ubicación a petición de la Asociación Cultural Aceña, los organizadores de este evento, que es Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2025.

Sus personajes abandonarán 'El Cascajo' para contar la historia del nacimiento en la plaza Carmen Conde.

El Ayuntamiento ha concedido este cambio de ubicación "para mejorar la visibilidad del público" y, también, "responder a la idea de esta asociación de hacer permanente la decoración del Belén para desarrollar alrededor de ella diferentes actividades a lo largo del año".

Sus representaciones generales podrán disfrutarse los días 25, 26 de diciembre, 2 y 6 de enero a las 19.00 horas. Adicionalmente, habrá representaciones infantiles el día 27 de diciembre a las 13.00 horas y el día 3 de enero a las 19.00 horas.

El presidente de la Asociación Cultural Aceña, Antolín Fernández, ha querido agradecer durante la presentación que el equipo de gobierno actual haya aceptado su petición de cambio de ubicación, que "en principio no era fácil y queremos dar las gracias al alcalde y a todos los implicados en hacer realidad esta solicitud que nos permitirá seguir creciendo", ha declarado.

También se volverá a celebrar la Muestra de Villancicos Tradicionales, que este año cumple su edición número 21, y que está organizada por el grupo local Abrojo Folk. Se celebrará el sábado 19 de diciembre a las 18.45 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Sin dejar la música a un lado, el día 29 de diciembre tendrá lugar en la Casa de las Artes el Concierto de Navidad de la Banda de Música de Laguna de Duero, con entrada gratuita hasta contemplar aforo.

En cuanto a las cabalgatas, Papá Noel recorrerá las calles del municipio el día 23 de diciembre desde las 18.15 horas con una comitiva inspirada en Laponia. Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar también recorrerán Laguna la tarde del 5 de enero desde las 18.15.

La concejal de Festejos, Estela Crespo, ha destacado la "gran acogida que tienen estas dos citas, que año tras año crecen en espectadores, atrayendo incluso a familias de otros municipios por la calidad de las animaciones que acompañan tanto a los Reyes Magos como a Papá Noel, convirtiendo a Laguna, junto con el resto de propuestas del consistorio en un buen lugar para estar en Navidad".

Otro de los momentos que se destacan será la XLIV Carrera Tradicional del Pavo, que se celebrará el 13 de diciembre con salida y meta en el Polideportivo Municipal y que hará las delicias de los amantes del 'running'.