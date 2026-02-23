Lanza una colecta para costear el vuelo medicalizado de repatriación a Argentina para su madre que vive en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de un avión medicalizado de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria GoFundMe 'Vuelo medicalizado' busca costear el traslado médico especializado a Argentina de una mujer, Magalí, vecina de Valladolid y natural de este país que sufre una "grave afección neurológica".

Ha sido el hijo de la paciente, Santiago Hernández, el que ha organizado esta colecta. Según la página de recaudación, Magalí fue diagnosticada con encefalitis herpética tras su ingreso en un hospital de Valladolid, por lo que requirió intervención quirúrgica urgente para salvar su vida.

Aunque evolucionó favorablemente, su recuperación completa depende de iniciar un proceso de rehabilitación en casa, rodeada de la familia que necesita su presencia para su recuperación emocional y física, detallan a través de un comunicado.

El problema radica en que su seguro de viaje no cubre el costo del avión ambulancia, que asciende a decenas de miles de dólares. Por ello, la familia solicita la ayuda de donantes para reunir el dinero necesario para que el traslado se realice en condiciones médicas seguras. Cada euro donado se destinará directamente a cubrir ese vuelo crítico y, en caso de superarse la meta, a los tratamientos posteriores.

Hasta la fecha, la campaña ha recibido contribuciones de personas que se han conmovido con la historia, acompañadas de mensajes de ánimo para la familia. La difusión de esta causa en redes sociales ha sido "clave" para movilizar aportaciones y mantener viva la esperanza de reunir los fondos necesarios.

GoFundMe ha lanzado una campaña bajo el lema 'Cómo ayudar desde España a Latinoamérica', con el objetivo de movilizar donaciones destinadas a apoyar proyectos en comunidades latinoamericanas que enfrentan carencias: desde la reconstrucción de escuelas y el equipamiento de hospitales hasta el respaldo para tratamientos médicos y acciones comunitarias.