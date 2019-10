Un laudo respalda que empleados de Auvasa disfruten de media hora sin partición de jornada

Actualizado 17/10/2019 13:10:35 CET

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Convenios de la Junta de Castilla y León ha emitido un laudo arbitral en el que respalda la solicitud de los sindicatos de la empresa municipal de autobuses de Valladolid Auvasa para poder disfrutar de su media hora de descanso sin que ello deba conllevar la partición de la jornada laboral.

Así lo ha señalado el sindicato CTA a través de un comunicado remitido a Europa Press en el que subraya que este pronunciamiento "es vinculante".

El laudo determina, según las mismas fuentes, que los trabajadores de Auvasa que realicen mas de seis horas de jornada continuada tienen derecho a disfrutar de media hora de descanso "sin que conlleve ello la partición de la jornada para su disfrute".

En este sentido, el secretario general de CTA, Urbano Blanco, recuerda que la parte social reclamó, en el año 2013, este derecho de los empleados, pero la empresa "se cerró en banda" al esgrimir que no podía concederlo "por el coste que suponía" sin dar "ninguna alternativa" y "desdeñando cualquier propuesta" por su parte.

El asunto acabó en la Comisión de Convenios de la Junta de Castilla y León, cuyo laudo arbitral da la razón a los empleados al señalar, según este sindicato, que han existido "lagunas" en el proceso de negociación y que Auvasa "no ha mostrado buena fe en el mismo", ya que su propósito "siempre fue el de no conceder la media hora de descanso íntegra si ello le suponía algún coste". Además, se reconoce que "se han agrandado los costes para no ceder en esta reclamación".

Segun Urbano Blanco, el problema "persiste" y "sigue sin atajarse", pues la media hora de descanso "todavía sigue sin darse a los trabajadores", sobre lo cual recuerda que "cada día que pasa sin que se disfrute la media hora por parte de los trabajadores supone una indemnización económica para los mismos".

El representante sindical apunta que "la empresa sigue escondiendo la cabeza" y "deberá sentarse a negociar la misma con el único fin de llegar a un acuerdo para darla".