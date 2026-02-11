El LAVA celebra este sábado el Carnaval con Coplatrónica, que reinventa la tradición musical desde la electrónica

El LAVA celebra el Carnaval con Coplatrónica, que reinventa la tradición musical desde la electrónica. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura vive el Carnaval desde una experiencia musical y sonora que rompe etiquetas y sacude creencias: Coplatrónica, propuesta de David Bastidas que convertirá la Sala Concha Velasco en un punto de encuentro tradición y vanguardia este sábado, 14 de febrero, a las 20.30 horas.

Coplatrónica es una experiencia que explora el acervo musical español desde los lenguajes contemporáneos; una vivencia emocional y sonora que apela directamente a la memoria. ¿Cuántos recuerdos es capaz de despertar una copla? ¿Cuántas veces resuena en la mente y se canta en silencio?

El cantaor, productor y director de flamenco David Bastidas fusiona la pasión desgarradora de este tradicional género con la energía hipnótica de la música electrónica. Memoria y presente se encuentran en una propuesta que remasteriza los recuerdos.

Coplatrónica ofrece una actualización escénica de la memoria cultural demostrando que la buena música siempre sobrevive y se reinventa y que la tradición también puede dialogar con los lenguajes contemporáneos.

Las entradas para Coplatrónica tienen un precio único de 12 euros, con descuentos, solo en la compra en taquilla, para menores de 30 años, estudiantes de ESADCyL y Escuela Profesional de Danza, desempleados y grupos organizados. Las localidades están disponibles en la página web del LAVA lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas). Enlace al tráiler de Coplatrónica: https://www.dropbox.com/scl/fi/4huym30qr6ih8jix3qgzx/Trailer...