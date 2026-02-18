El LAVA de Valladolid acoge entre este jueves y el domingo tres propuestas de creación escénica contemporánea

Archivo - La obra de Dúo Kaos', que se representa en el LAVA. - FMC - Archivo

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) programa entre este jueves, 19 de febrero, y el domingo, día 22, tres citas con la creación escénica contemporánea esta semana en el LAVA, con danza, teatro y circo.

Se trata de los espectáculos 'Mientras el meteorito', 'Flora', de Dúo Kaos y la obra familiar 'Verne', Onírica Mecánica.

La Sala Concha Velasco, según han destacado fuentes de la Fundación Municipal de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press, "invitará al público a reflexionar a través de espectáculos que abordan, desde diferentes lenguajes y enfoques, cuestiones esenciales como el sentido de la existencia, la relación con el entorno y la capacidad para imaginar otros mundos".

'Mientras el meteorito' llega el jueves 19 de febrero a las 20.30 horas. Es una pieza de teatro contemporáneo que "reflexiona sobre la fragilidad de la existencia y cuestiona la idea de centralidad del ser humano".

Dos mujeres habitan un tiempo suspendido, un espacio indeterminado donde el futuro es una incógnita y el presente es un refugio. Quizá llegue pronto el meteorito, quizá aún tarde siglos en llegar, explican las mismas fuentes, que explican que en esa espera se preguntan cómo se contarán sus historias cuando se acaben, conscientes de que el presente es lo único que les queda.

La obra ha sido creada por Ana Barcia y Raquel Mirón.

El italo-guatemalteco Dúo Kaos recala este sábado 21, 20.30 horas, en el LAVA con Flora, una pieza que entrevera danza y circo contemporáneo y desarrolla su propuesta sobre una gran plataforma circular en perpetuo movimiento.

Flora surge del encuentro entre dos "reinos", uno de ellos "onírico, misterioso y celestial", representado por dos criaturas que parecen de otro planeta.

El otro está representado por el solitario Ermanno, "un ser humano común que ha renunciado a la material y a lo mundano y se busca a sí mismo".

'Verne' se podrá ver el domingo 22 a las 18.30 horas, día reservado para el público familiar en el LAVA con la programación 'SCENA Familiar'. Tendrá lugar la representación del montaje con el que la compañía Onírica Mecánica invita a recuperar el places de imaginar mundos imposibles y futuros posibles a través del imaginario de Julio Verne.

El espectáculo, que cuenta con la colaboración de 'XYKSingers', ha sido producido con el acompañamiento artístico del LAVA a través de su programa de residencias Espacios Habitados.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para 'Mientras el meteorito' tienen un precio único de 10 euros y las de Flora, de 12 euros. En ambos casos, el LAVA ofrece descuentos, solo en la compra en taquilla, para menores de 30 años, estudiantes de ESADCyL y Escuela Profesional de Danza, personas en situación de desempleo y grupos organizados.

Por su parte, las entradas para Verne tienen un precio de 5,50 euros y hay precios especiales (solo en taquilla) para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos escolares, de AMPAS y de asociaciones culturales de más de 15 personas.

Todas están disponibles en la página web del LAVA lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas).