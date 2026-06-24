Lectura y magia en el 'Verano mágico' de Diputación de Salamanca a través de los bibliobuses que recorren la provincia

El diputado de Cultura durante la presentación del programa 'Verano Mágico'. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha puesto en macha el programa 'Verano Mágico 2026', una iniciativa que une lectura, entretenimiento y animación cultural que combina lectura con magia y que llegará a los municipios de la provincia.

Durante los meses de julio y agosto, los bibliobuses provinciales recorrerán diversas localidades transformándose en auténticos espacios culturales itinerantes ya que además de ofrecer préstamo de libros, revistas y materiales audiovisuales, cada visita incluirá actividades especialmente dirigidas al público infantil y juvenil.

El programa contará con la participación del Mago Oski y Habichuela Cuentacuentos, quienes ofrecerán espectáculos que combinan magia, narración e imaginación para fomentar el interés por la lectura entre los más jóvenes "de una forma divertida y participativa", como ha afirmado el diputado de Cultura, David Mingo.

Con esta propuesta, la Diputación buscar reafirmar su compromiso "con la igualdad de acceso a la cultura en el medio rural", al acercar actividades "de calidad" a municipios de diferentes tamaños y favorecer "especialmente aquellos que cuentan con una importante población infantil y juvenil durante el periodo estival", como ha precisado Mingo.

Las primeras actuaciones tendrán lugar en Monleras (2 de julio), Sancti-Spíritus (9 de julio), Encinas de Abajo (14 de julio), Rollán (15 de julio) y Aldearrubia (23 de julio).

'Verano Mágico 2026' pretende convertir "cada parada del bibliobús en una experiencia cultural y educativa", además de demostrar que "la lectura y la imaginación también tienen un papel protagonista durante las vacaciones".