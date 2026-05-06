'Leen los barrios' refuerza su identidad y vuelve al Centro Penitenciario en la 59 Feria del Libro de Valladolid

'Leen Los Barrios' Refuerza Su Identidad Participativa Y Vuelve Al Centro Penitenciario En La 59 Edición De La Feria Del Libro De Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Leen los barrios' refuerza su identidad participativa y volverá al Centro Penitenciario en la 59 Feria del Libro de Valladolid.

Como paso previo al anuncio del programa general que llenará la Plaza Mayor, la organización ha hecho pública la programación de una iniciativa que funciona como un motor cultural para extender su impacto más allá del recinto ferial y conectar la literatura con la vida cotidiana de los vecinos en su propio entorno.

En este 2026 llegará a diferentes puntos de la ciudad y llevará los libros y la lectura al Barrio España, la Plaza de Los Vadillos, La Overuela, el Centro Cívico José María Luelmo y el barrio de La Victoria.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha señalado que este programa da "satisfacción a una justa demanda" de los barrios para divulgar las actividades culturales con un sentido participativo".

Además, ha subrayado el carácter inclusivo de la propuesta: "Desde la edición anterior, ha sido voluntad de esta Concejalía incorporar el Centro Penitenciario de Valladolid como un espacio más de la ciudad. De esta manera, toda la ciudad puede sentirse partícipe de un evento cultural de la relevancia que tiene la Feria".

Para la concejala, 'Leen los Barrios' refuerza el papel de la Feria como motor cultural más allá de la Plaza Mayor y conecta "con la vida cotidiana de la ciudad, fomentando hábitos lectores y fortaleciendo el tejido social a través de la cultura, además de consolidar un modelo de cultura accesible, participativa y cercana, donde los libros salen al encuentro de nuestros vecinos en su propio entorno.

PROGRAMACIÓN 2026

Las actividades comenzarán el lunes 11 de mayo, a las 18.30 horas, con un paseo literario por el Barrio España, con punto de encuentro en la biblioteca Entrelíneas.

El martes 12, la literatura fantástica tomará la Plaza de Los Vadillos, a las 11.00 horas, con una lectura circense inspirada en El Circo de la Noche.

El jueves 14 de mayo (18.30 horas), la poesía será la protagonista en La Overuela, mientras que el viernes 15 la programación será doble.

Por la mañana tendrá lugar la actividad 'Bichos lectores', en el Centro Cívico José María Luelmo, donde los 'Comandos Lectores' de FECEAV regalarán textos llenos de humor de Daniel Nesquens.

Luego, por la tarde (18.30 horas), será el momento de disfrutar con un taller de escritura creativa en la dársena del Canal de Castilla, en el barrio de La Victoria.

Como una de las citas más significativas, el jueves 28 de mayo, a las 11.00 horas, el Centro Penitenciario de Valladolid acogerá el encuentro 'Antonio Machado - Raymond Carver, dos poetas unidos por el agua' que contará con lectura de los poemas Donde el agua se una a otras aguas y Últimas lamentaciones de Abel Martín.

El acto contará con la presentación de Raquel Hernández (Casa de Zorrilla) y el acompañamiento musical a la guitarra de Javier.

Finalmente, durante toda la Feria se llevará a cabo la iniciativa 'Voces enlatadas', a través de la cual se podrán escuchar por megafonía lecturas de jóvenes en la plaza Mayor y otros espacios, conectando los textos con la temática de la Feria y la identidad de los barrios vallisoletanos.