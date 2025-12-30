Leo Harlem narra la historia de CyL en 52 píldoras que proyectan "orgullo e identidad"

1039410.1.260.149.20251230132529 Mañueco entrega un micrófono a Leo Harlem, durante la presentación del proyecto 'Castilla y León, mucha historia que contar'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado el proyecto divulgativo 'Castilla y León, mucha historia que contar', que cuenta con la participación del comunicador y humorista Leo Harlem y que proyectará "orgullo, identidad y futuro".

El proyecto contempla la grabación, edición y postproducción de 52 hitos históricos en "alta calidad", en los que están representadas las nueve provincias de la Comunidad, y que suponen en su conjunto un "excelente material de divulgación" a través de breves piezas sonoras, con una duración de entre 20 y 30 segundos cada una, narradas con la voz y el estilo característico de este humorista natural de la comarca del Bierzo.

"Todo ello con rigor", ha detallado el humorista Leo Harlem, que ha explicado que todos las 'píldoras' están supervisadas por "prestigiosos catedráticos" ya a las que él ha puesto su toque personal con una narración "amena, divulgativa y cariñosa", ha apostillado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha aplaudido una iniciativa que pretende transmitir que Castilla y León es "un elemento fundamental en la historia de España y en la universal". "Cuando a Castilla y León le han ido bien las cosas le hemos dado un destino firme a nuestro país y eso es lo que se preten de explicar", ha continuado el presidente del Ejecutivo.

En este contexto, Leo Harlem ha animado a "conocer" la Comunidad, al argumentar que aquello que se desconoce se le "quita valor". "Todo lo que es conocimiento genera proximidad y afinidad y buscar esa posibilidad de acercamiento nos va dar identidad", ha razonado.

Mañueco ha subrayado el carácter "histórico con mayúsculas" de Castilla y León. "Nos sentimos muy orgullosos de ello. No es lo mismo la historia que los cuentos de algunos. Que nadie nos mire por encima del hombro, porque nosotros no lo hacemos, vemos a todas las tierras a todas las comunidades de España, con respeto y con cariño", ha apelado.

Al hilo de estas palabras ha llamado a la unidad de todas las provincias, cada una con su "identidad, historia y valores", al entender que "con ese esfuerzo de integración" se puede "llegar más lejos". "Ese es el objetivo", ha abundado.

"Es que Castilla y León es muy grande. Si el de Atapuerca ya lo dijo, aquí no se está mal, y se quedó", ha bromeado Harlem que considera que el carácter castellanoleonés es "contenido, pero auténtico". "Cuando los de fuera vienen aquí, se caen mitos", ha zanjado.

"Primero fue el Reino de León, luego fue el Reino de Castilla, luego durante una época éramos Castilla y León, otra vez nos volvímos a separar y desde 1230 con Fernando III, el rey que une definitivamente León y Castilla... Esa vocación de concordia, entendimiento y estabilidad ha estado presente en la historia de España", ha apuntado Mañueco que recuerda que la Comunidad tiene los "mejores servicios públicos del país", "trabaja más gente que nunca" y "con los impuestos más bajos de toda la etapa moderna".

"Eso dice bien a las claras que tenemos que sentir orgullo de nuestra historia, pero no tiene que ser algo que nos haga paralizarnos, todo lo contrario, sino proyectarnos hacia el futuro", ha concluido.

TODOS LOS VIERNES

Inicialmente, cada viernes y desde el próximo 2 de enero de 2026, las cuentas oficiales de la Junta publicarán un hito histórico y así, semana a semana, hasta completar los 52 hitos grabados, uno por cada viernes del año. Entre otros ejemplos, figuran hechos, personajes y espacios histórico-artísticos de los últimos doce siglos, con una amplia presencia de acontecimientos de los siglos XII y XIII, claves en la unión definitiva del Reino de León y el Reino de Castilla bajo una misma Corona, la de Fernando III el Santo.

Además, se barajan otros formatos especializados para llegar al gran público, como podcasts, cuñas de radio y plataformas web especializadas en cultura e historia.