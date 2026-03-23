León acoge este jueves la Maratón de Donación de Sangre Especial de Semana Santa para incrementar las aportaciones

La concejala de Bienestar Social de León, Vera López (centro); el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, Martín Manceñido (derecha) y el vicepresidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de León, José Luis Cabada (izquierda). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Maratón de Donación de Sangre Especial de Semana Santa llega a la ciudad de León el próximo jueves 26 de marzo, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y cuyo objetivo es incrementar las aportaciones de la población.

La concejala de Bienestar Social de León, Vera López; el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, Martín Manceñido y el vicepresidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de León, José Luis Cabada, han presentado este lunes los pormenores de esta convocatoria cuyo objetivo es paliar la bajada de donaciones en periodo vacacional.

La unidad móvil de Donantes de Sangre, donde se podrán realizar las donaciones, se ubicará en la plaza de San Marcelo, esquina con la calle Legio VII, de 8.45 a 14.15 horas en horario de mañana y de 15.45 a 21.15 en horario de tarde.

Vera López ha destacado en su intervención que la donación de sangre permite salvar vidas, lo que refrenda el lema de la campaña, 'Dona sangre para que el mundo siga latiendo', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La concejala de Bienestar Social ha apelado a la solidaridad de los leoneses para seguir aportando vida a quienes más lo necesitan. "La donación de sangre es el mayor acto de solidaridad y, sin duda, una aportación esencial para el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y para cientos de personas que dependen de este acto altruista para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y atención de emergencias en accidentes de tráfico o en otro tipo de siniestros", ha resaltado Vera López.

"UN BIEN COMÚN"

Asimismo, ha alabado la labor de la Hermandad de Donantes de Sangre, que encarna la convicción de que la vida humana es "un bien común" que debe proteger toda la sociedad.

Por su parte, Martín Manceñido, ha hecho hincapié en la colaboración del Ayuntamiento de León en esta iniciativa, que se extiende a la Junta Mayor de Semana Santa. También se ha referido a los datos de donaciones y ha añadido que la donación de sangre implica recuperación de la salud y salvar vidas. "No hay fármaco que sustituya a ese órgano vivo, líquido, que produce vida", ha señalado Manceñido.

La provincia de León registra una media de 50 donaciones de sangre diarias, lo que permite a los hospitales tener reservas para cinco o seis días. Tanto Vera López como Martín Manceñido y José Luis Cabada han instado a los 'papones' de León y a la población leonesa en general a donar sangre el próximo 26 de marzo en la Maratón 'Dona sangre para que el mundo siga latiendo'.