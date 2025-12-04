León acogerá del 11 al 13 de noviembre las II Jornadas Narrativas Mineras para no "abandonar en el olvido" su impronta

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (segundo por la derecha), en la presentación de las II Jornadas Narrativas Mineras. - EUROPA PRESS

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) acogerá los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre las 'II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, paisajes e identidad', dedicadas a los siete mineros fallecidos este año en Asturias, seis de los cuales leoneses, y con la pretensión de no "abandonar en el olvido" la impronta de la minería en la provincia de León.

Durante tres días se analizará el impacto cultural, histórico y social de la minería a través de la investigación, la literatura, el arte y el periodismo, según ha explicado el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, durante la presentación de las Jornadas.

Courel ha estado acompañado por el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez; la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León (ULE), Raquel Domínguez y el profesor titular del área de Prospección y e Investigación Minera de la ULE, Javier Fernández.

Todos los asistentes comenzaron su intervención aludiendo a la festividad este jueves de Santa Bárbara, patrona de los mineros y con palabras en recuerdo a los mineros fallecidos este año en los accidentes registrados en Cerredo y Cangas de Narce (Asturias).

El presidente de la Diputación Provincial ha destacado la presencia en las Jornadas de voces como las de Javier Fernández, Julio Llamazares, Fulgencio Fernández, Manuel Félix López o Javier Revilla, que permitirán conocer diferentes visiones de la minería en las cuencas y los pueblos leoneses.

Por su parte, Raquel Domínguez ha señalado que la provincia de León posee una "larga y profunda" tradición minera que ha dejado huellas evidentes en el paisaje, la arquitectura y la memoria colectiva de sus gentes, voces, paisajes e identidad. Al respecto, ha expresado que la ULE "no es ajena" a esta realidad y ha destacado la importancia de estudiar, comprender y generar espacios de encuentro, reflexión y diálogo en torno al territorio.

Javier Fernández ha señalado que las Jornadas pretenden convertirse en un foro de discusión y encuentro para profundizar en el pasado minero, comprender mejor el presente y situarse en un futuro marcado por "enormes desafíos globales" como la transición energética o el desarrollo de la industria tecnológica.

Fernández ha explicado al hablar de la transición energética y del cambio de modelo industrial el papel "estratégico" de los minerales críticos es una realidad "ineludible" y la provincia leonesa posee elementos como el wolframio, el cobalto, el níquel o el cobre que no son simplemente materias primas, sino que se han convertido en "pilares imprescindibles" para el desarrollo de las sociedades modernas.

LAS MINAS "LANGUIDECEN EN EL RECUERDO"

"Nuestras minas, aquellas que antes eran símbolo de orgullo colectivo, ahora languidecen en el recuerdo. Han dejado paisajes ruinosos, infraestructuras abandonadas y poblados fantasmas; enfermos crónicos, paro y jubilaciones que han terminado por sumir en la tristeza a comarcas enteras", ha apuntado.

Esta realidad, ha continuado, muestra la minería desde diferentes perspectivas, especialmente desde la literatura y el arte, disciplinas que han sido capaces de mostrar "con elocuencia" las ruinas de aquellas regiones ricas que actualmente "se desmoronan como un castillo de naipes", aunque también descubren los valores "más humanos" que se enmarcan en la cultura minera.

Además, ha manifestado que actualmente, mientras el mundo debate sobre minerales críticos y Europa lucha por su autonomía industrial y tecnológica, las cuencas mineras de León recuerdan algo "esencial": "que hablar de minería es hablar de personas; que hablar de industria es hablar de entorno, territorio y que el progreso, para ser verdadero, debe construirse sin olvidar a quienes entregaron su vida bajo tierra".

LEÓN, UNA TIERRA "HERIDA"

La provincia de León es, según ha destacado, una tierra "herida", profundamente marcada por su larga historia extractiva que alimentó durante décadas con el carbón el desarrollo de un país que "acabó dándole la espalda".

Los pozos mineros leoneses fueron, ha subrayado, el "corazón económico y social" de comarcas enteras; lugares que entonces "latieron con fuerza" y hoy reclaman "ser escuchados", con problemas socioeconómicos que surgieron cuando la minería desapareció sin que llegaran alternativas "reales". "Las cuencas viven el impacto de esa transición brusca, la falta de iniciativas empresariales sostenibles, el desmantelamiento industrial, la pesada herencia de los pufos del carbón y la pérdida demográfica, que amenaza con vaciar pueblos enteros", ha apostillado.

LA MUJER, "ESENCIAL" EN LA CULTURA DEL CARBÓN

Por otra parte, se ha referido al destacado papel de las mujeres en la presente edición de las Jornadas, ya que ellas sostuvieron las cuencas "desde un segundo plano", muchas veces "invisibilizadas" y "cargaron" con la economía familiar. "La mujer minera, aunque no siempre estuviera en el tajo, es parte esencial de la cultura del carbón y también merece ocupar un lugar central en cualquier reflexión sobre lo que fuimos y sobre lo que seremos", ha insistido.

La inscripción a las Jornadas, que se desarrollarán de manera presencial y online, ya se encuentra abierta y en la pasada edición contaron con la participación de 150 personas.

Además de las ponencias, los participantes realizarán una visita al interior de una mina; verán los murales de Vela Zanetti; disfrutarán de una olla ferroviaria en Sabero y harán una visita al Museo de la Siderugia y la Minería de Castilla y León (MSM).