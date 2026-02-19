León acogerá el 28 de febrero 'Al brazo y al Hombro Fest', el primer festival de música cofrade del norte de España

León acogerá el 28 de febrero el festival de música cofrade 'Al brazo y al Hombro Fest'. - DÉJAME PENSAR

LEÓN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

León se convertirá el próximo 28 de febrero en el epicentro de la música cofrade con la celebración del festival 'Al brazo y al Hombro Fest', un evento "inédito" en el norte del país que reunirá a miles de cofrades llegados de distintos puntos de España.

El festival, que se celebrará en la Plaza de Toros, nace con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente, que "va más allá" de un concierto tradicional. Durante más de diez horas el público podrá disfrutar de música cofrade en directo, ambiente propio de la Semana Santa, incienso, puestos especializados y espacios de convivencia entre cofrades.

La organización del evento corre a cargo de Al Brazo y al Hombro, en colaboración con la productora Déjame Pensar, responsable de eventos musicales de ámbito nacional como el Festival Monoloco, que ha congregado a más de 16.000 personas en ediciones anteriores.

El cartel estará formado por bandas procedentes de distintos puntos de Castilla y León, Galicia y Andalucía y se configura con una programación diversa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la productora Déjame Pensar.

Los organizadores del evento han destacado que 'Al Brazo y al Hombro' "no es solo un festival", sino una experiencia cofrade pensada para quienes viven la música "con pasión y respeto" y han expresado la importancia de que León acoja un espectáculo de estas características, lo que refuerza su papel como "referente cultural y cofrade" en el ámbito nacional.