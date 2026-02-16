León capital celebra mañana el Carnaval "más ancestral" con el Desfile de Antruejos

El Zamarrón, uno de los personales del Antruido de la Montaña de Riaño. - ASOCIACIÓN CULTURAL MONTAÑA LEONESA DE RIAÑO

LEÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval "más tradicional y ancestral" de León regresará mañana a las calles de la capital leonesa con el Desfile de Antruejos, donde una representación de diferentes pueblos de la provincia mostrará los ritos y mascaradas de invierno.

Cerca de 500 personas llegadas de distintos puntos de la provincia participarán en el Desfile de los Antruejos Leoneses que representan a diez pueblos de las comarcas del Órbigo, La Cabera, La Montaña y El Bierzo.

En concreto, participarán el Antruido de Riaño, Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado, Antruejos de Cimanes del Tejar, Antruejos de Carrizo de la Ribera, Alcoba de la Ribera, Entroido de Pombriego, Las Burras y El Toro de Tremor de Arriba y Espina, Carnaval Tradicional de Pozos de Cabrera y los Zafarrones de Riello.

El Desfile de los Antruejos Leoneses partirá del Palacio de Exposiciones a las 19.00 horas y recorrerá la avenida Palencia, glorieta de Guzmán, Ordoño II para llegar a la plaza de Santo Domingo y finalizar en la plaza de San Marcelo, donde los grupos de antruejos participantes harán una demostración del carnaval más popular y añejo de la provincia.

El desfile afectará al tráfico, con el corte total de circulación rodada y accesos a partir de las 19.00 horas en las calles y zonas del recorrido, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

ENTIERRO DE LA SARDINA

La Fiesta de Carnaval se despedirá de León el Miércoles de Ceniza, el 18 de febrero, con el tradicional Entierro de la Sardina, que este año tiene nuevo recorrido, aunque mantiene la salida y llegada en la plaza de San Marcelo.

El desfile, organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales Rey Ordoño y el Ayuntamiento de León, es un peculiar cortejo fúnebre, "tan divertido como irreverente", que saldrá a las 20.00 horas de la plaza de San Marcelo. La sardina, que este año hace un guiño a la técnica del trencadís y a Gaudí, estará acompañada por unos singulares obispo, monaguillo y fiscal; banda de música fúnebre y un cortejo ciudadano en el que no faltarán las plañideras.

Esta comitiva, acompañada por la Zamarronada Omañesa de Riello, finalizará en la plaza de San Marcelo, donde la sardina será quemada en una hoguera alrededor de las 21.00 horas. Previamente el 'ilustrísimo y particular obispo' realizará su responso de Cuaresma y la fiesta de Carnaval se despedirá de León con una sardinada popular en homenaje a la 'difunta sardina' en la plaza de San Marcelo.

El desfile del entierro de la sardina estrena este año recorrido. Saldrá de la plaza de San Marcelo para continuar por las calles Arco de Ánimas, Independencia, Policía Nacional, Rúa, plaza de las Concepcionistas, calle Fernández Cadórniga, plaza Don Gutierre, calle Zapaterías, plaza San Martín, calle Plegarias, plaza Mayor, calle Mariano Domínguez Berrueta, plaza de Regla, calle Ancha, calle Varillas, calle Cardiles, calle El Pozo, plaza del Conde Luna y calles Conde Rebolledo, Rúa y Teatro para finalizar en la plaza San Marcelo.