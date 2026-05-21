León celebra este sábado la Gala del Deporte en el Palacio de Exposiciones con 650 niños

Cartel de la Gala del Deporte de León 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León celebrará este sábado la Gala del Deporte en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en la que participarán 650 niños y niñas de equipos de prácticamente todas las disciplinas deportivas.

El evento está organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León a través de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) y estará presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez, que estará acompañado por el concejal de Deportes, Vicente Canuria, así como de otros miembros de la Corporación Municipal.

El evento comenzará a las 18.00 horas y al acto han sido invitados representantes de todos los centros escolares de León, AMPAS y administraciones territoriales que participan en los juegos escolares como la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, la Universidad de León (ULE) y los ayuntamientos de Ponferrada y San Andrés del Rabanedo.

También contará con representantes de administraciones institucionales que participan en la formación de técnicos y promoción deportiva en nuestra ciudad, clubes deportivos, federaciones y entidades que durante el curso participan con Escuelas Deportivas Municipales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En el transcurso del acto se entregarán los premios a los equipos campeones de los centros escolares que han participado en la fase municipal de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de León, llevada a cabo en la ciudad a lo largo del curso 2025/26.

RECONOCIMIENTOS

Durante la Gala se realizarán varios homenajes a aquellas entidades y deportistas que, por su contribución al deporte de la ciudad, por sus logros y méritos deportivos y por su colaboración con Escuelas Deportivas, son merecedores de tal distinción.

De esta forma, se otorgará un premio a la Asociación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León, que celebra su 25 aniversario. Se trata de un reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias que la integran y que siempre están presentes para prestar su apoyo y trabajo de forma altruista en todos los actos en los que se precisa su colaboración.

Del mismo modo, también se distinguirá al Colegio Leonés, el Colegio Divina Pastora y el Colegio Jesuitas por su impulso y promoción del baloncesto en edad escolar a través de tres torneos en los que participan numerosos equipos de la ciudad.

Por último, se otorgará una distinción especial a Fernando Morán Alonso, que ha sido coordinador de las EDM durante más de 30 años por su dedicación profesional y su gran trabajo desde los inicios de las Escuelas Deportivas.