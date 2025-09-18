León celebra la Semana del Corazón del 22 al 24 de septiembre con conferencias, talleres y mediciones a la población

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete (segundo por la izquierda) junto a representantes de la Asociación Leonesa para la Prevención Cardiaca. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

León celebrará un año más la Semana del Corazón, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre con una programación compuesta por tres conferencias, talleres de reanimación cardiopulmonar y mediciones a la población de triglicéridos, colesterol, peso, talla, IMC, circunferencia abdominal y medición de grasa.

Las actividades serán realizas por la Asociación Leonesa para la Prevención Cardiaca en colaboración con el Ayuntamiento de León, entidades cuyos representantes se han reunido este jueves. En el encuentro han estado presentes el presidente de la Asociación, Esteban García Porrero y el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete.

El próximo día 22 comenzará la programación de la Semana del Corazón con la inauguración por parte del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Ese mismo día, a las 20.00 horas se celebrará la primera conferencia a cargo del doctor E. García Porrero bajo el título 'Claves para una alimentación cardiosaludable', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El martes día 23 a la misma hora la doctora Mirna Andrade hablará de 'Factores de riesgo después de los 50 años de edad' y el día 24 cerrará las conferencias el doctor Eduardo Villacorta con la ponencia 'Factores de riesgo cardiovascular no modificables'.

Las conferencias tendrán lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de León y tendrán entrada libre hasta completar aforo. Además, en ese mismo espacio del 22 al 24 de septiembre habrá talleres de reanimación cardiopulmonar, así como mediciones a la población de triglicéridos, colesterol, peso, talla, IMC, circunferencia abdominal y medición de grasa.