León cierra el XXXIX Magistral de Ajedrez con la victoria de Jaime Santos tras reunir a los mejores jugadores del mundo

Acto de clausura del XXXIX Magistral de Ajedrez Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXXIX Magistral de Ajedrez Ciudad de León se ha clausurado este lunes con la victoria del leonés Jaime Santos, que por segunda vez ha obtenido el primer puesto del pódium de una cita que ha reunido a los mejores jugadores del mundo.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha participado en la clausura y entrega de premios del Magistral, ocasión que ha aprovechado para poner de manifiesto la importancia de este torneo para la capital leonesa.

"Cuando uno lee las crónicas sobre estas jornadas y ve la vinculación de León, cultura, deporte y ajedrez no puede sentirse más que satisfecho por la consolidación de un proyecto que nos permite disfrutar en directo del mejor ajedrez del mundo, poder conocer y ver demostrar su habilidad a cuatro de los mejores jugadores internacionales y participar de las decenas de actividades paralelas que, en torno al Magistral, se organizan cada año", ha recalcado.

La entrega de premios se ha celebrado en el Hotel Barceló Conde Luna y ha estado dirigida por el periodista especializado en ajedrez Leontxo García. El regidor ha felicitado a Jaime Santos, de quien ha asegurado ser "muy fan" y también muy consciente de la presión que ha tenido por jugar en casa como anfitrión.

Por una indisposición ha sido su madre la encargada de recoger el premio. "El Magistral de Ajedrez Ciudad de León sigue y seguirá siendo uno de los encuentros deportivos y culturales más importantes que organiza la ciudad y así lo refrendan un año más la calidad de sus participantes y, sobre todo, la longevidad que suma", ha añadido José Antonio Diez.

El alcalde, además, ha aprovechado para felicitar públicamente a los organizadores de la cita porque en cada edición "superan el alto listón de calidad" que se impuso desde el principio y también porque han conseguido que toda la ciudad viva, de una u otra manera, este evento, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Diez ha incidido en la colaboración del Ayuntamiento de León con el Magistral de Ajedrez. "Estoy seguro de que el Magistral sumará nuevas ediciones en León y que desde el Ayuntamiento estaremos ahí para apoyarlo porque el deporte y la cultura serán siempre ejes fundamentales de nuestro proyecto de ciudad", ha concluido.