León conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres bajo el lema 'Tu voz importa'

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Tu voz importa' es el lema elegido por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León para conmemorar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebración que cuenta con un programa de actividades que incluye talleres, una exposición, un espectáculo teatral y un concierto.

El Ayuntamiento participará en el acto institucional que se celebrará el mismo día 25 de noviembre a las 12.00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) y en la manifestación que esa misma tarde ha convocado la Plataforma contra la Violencia Machista, que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Guzmán, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio.

Además, desde el pasado 1 de octubre la Concejalía de Igualdad ha desarrollado una campaña de sensibilización para la prevención de la violencia de género en la comunidad educativa a través de la instalación de 'Puntos violeta por la igualdad' dirigida a los centros educativos de Secundaria, Bachillerato y FP de la ciudad.

Esta iniciativa es una de las novedades de la programación de este año, según ha explicado la concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, que ha insistido en la importancia de la educación en igualdad y en la no discriminación por sexo como la base para erradicar la lacra de la violencia de género.

En lo que va de año 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y también tres menores. Además, otros 20 menores han quedado huérfanos por estos crímenes, unas cifras "dramáticas" que demuestran la importancia de seguir trabajando en materia de igualdad, según ha precisado la edil.

"El Ayuntamiento quiere mostrar su apoyo a las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista y darles voz, así como visibilizar la importancia de que toda la sociedad, con las instituciones al frente, muestre su rechazo más rotundo a este tipo de violencia", ha agregado.

PROGRAMACIÓN

Entre los días 13 de noviembre y 12 de diciembre se podrá visitar la exposición 'In- Visibles' (Santi Donaire) en el Ateneo Cultural Albéitar. El horario es de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y los sábados de 17.30 a 19.30 horas.

El 24 de noviembre tendrá lugar el taller 'Otras formas de ser héroes', de Laura García Bécares, dirigido al alumnado de quinto y sexto cursos de Educación Primaria en la Biblioteca Municipal 'Cronista Luís Pastrana' - Centro Cívico Crucero.

Ese mismo día será la Gala Meninas 2025, en el que la delegación del Gobierno en Castilla y León entregará los reconocimientos en un acto que tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León a las 19.00 horas.

El 25 de noviembre se desarrollará la performance 'Casa de Muñecas', a cargo del alumnado de la Escuela de Arte de León en la Plaza de Botines a las 11.30 horas.

MANIFESTACIÓN

La manifestación del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema 'Libres, Juntas, Vivas, Somos más', será ese mismo día a las 19.00 horas. Partirá de la Plaza de Guzmán el Bueno y finalizará en la Plaza de San Marcelo, donde se dará lectura al manifiesto.

El 26 de noviembre habrá talleres de cantos y bailes de antaño a cargo del Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León en la Residencia de Personas Mayores Virgen del Camino, a las 12.30 horas.

Por su parte, el concierto 'La Superación a través del Canto' de la Agrupación Femenino Coral - Voces de León será el día 29 de noviembre en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.30 horas.

Finalmente, el día 3 de diciembre tendrá lugar el espectáculo 'Superviviente', de la Compañía TED Teatro (Teatro Educación Igualdad) en el Palacio del Conde Luna a las 19.30 horas.