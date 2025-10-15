León contará con 285,5 millones, casi un 25% más, con inversiones destacadas en regadíos y eficiencia energética

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las inversiones reales recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 para León ascienden a 285,5 millones, un 24,98 por ciento más con respecto a 2024 (228,4), lo que sitúa a la provincia con mayor inversión en términos absolutos y la tercera que menos crece en términos porcentuales (por delante de Valladolid, con un 16,71 por ciento, y Soria, con un 16,99).

El proyecto, que se ha registrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León para su tramitación, refleja unas inversiones con un importante peso de las actuaciones en materia de eficiencia energética y transformación y modernización de regadíos.

En éste último caso, las inversiones suman casi 36 millones de euros de los 50,8 que destinará la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En concreto, las inversiones de mayor cuantía en este apartado que se contemplan consignan 9,9 millones para la transformación de regadío en Valderas y las modernizaciones del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma (9,85), del Canal Bajo del Bierzo (5,32 millones), del canal del Porma en su margen izquierdo (5,02 millones) y las fases I y II de Villadangos (1,3 y 4,2 millones, respectivamente).

En el caso de la eficiencia energética, supondrá inversiones de 38,1 millones de euros, más de un tercio de los 104,9 millones de euros que tiene previsto invertir la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente en la provincia, donde uno de los proyectos con mayor cuantía que se contempla es la Red de Calor de León, con 25 millones de euros. A esto se suman partidas importantes para urbanización de polígonos industriales, con 22,7 millones, obras de depuración de aguas, a las que se destinarán 13,35 millones, y abastecimiento, con 9,4 millones consignados, además de otros casi 15 millones para vivienda eficiente para alquiler y venta.

Otras inversiones destacadas por su importe, en el caso de una partida global de 43,14 millones para Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, son los 10,74 millones para recuperación de hábitats y restauración vegetal o los 7,64 para tratamientos selvícolas preventivos de incendios, materia en la que las inversiones se completan con 3,5 millones para equipos de extinción y cuadrillas helitransportadas, entre otras actuaciones.

En Educación destacan las inversiones en el Instituto de Educación Secundaria de Villaquilambre, con una partida de 8,71 millones, el Polideportivo del IES Eras de Renueva, con casi seis millones, o el nuevo conservatorio profesional de música de León, con 2,42.

Para Sanidad el proyecto contempla 15,73 millones de euros, un área en el que la mayor partida es de 4,4 millones para equipamiento de hospitales, seguida de j3,64 millones para las obras de construcción del Centro de Salud de Sahagún o la nueva unidad de reanimación del Hospital de León, que contempla casi 2,8 millones.

Economía y Hacienda destinará su inversión más importante, 3,53 de los 6,3 millones presupuestados, para proyectos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) Incoubatech, mientras que la partida más importante de los 14,45 millones de Movilidad y Transformación Digital se destinarán a conservación de la zona León Oeste.

En Cultura, Turismo y Deporte, que cuenta con 11,95 millones de euros, la inversión de mayor importe serán las actuaciones en el Grupo Minero Sucesiva en Sabero, con 2,64 millones, junto a la reconstrucción de Las Médulas, a lo que se destinarán 2,05 millones de euros.

Las obras para las mejoras de acceso de personas mayores que llevará a cabo la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se llevan 1,5 millones de los 2,74 del departamento, que también cuenta con algo más de un millón para la Unidad de Valoración de León.

Industria, Comercio y Turismo, que invertirá en la provincia 1,88 millones, tiene como inversiones principales la de la obra Renove León II-Serna (815.850 euros) y del Centro de Seguridad y Salud Laboral (729.296 euros).

LA INVERSIÓN SE DUPLICA EN EL BIERZO

El proyecto de Presupuestos recoge las inversiones territorializadas para la comarca leonesa de El Bierzo, donde figuran 49,53 millones consignados, lo que supone un 111,34 por ciento con respecto a 2024, cuando las inversiones ascendían a 23,43 millones.

La partida más importante es la destinada a la urbanización de polígonos industriales, que tiene un montante global de 10,89 millones de euros, de los que 8,4 son para el Polígono de El Bayo de Cubillos del Sil, donde también se contempla otra partida de 1,25 millones para depuración en su ampliación.

Esta es una de las cuantías destacadas de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, que cuenta con 32,89 millones de euros y también tiene en su presupuesto inversiones de 8,35 millones de euros para el Plan de Bioenergía de Castilla y León y mejora eficiencia energética de edificios, 5,9 para depuración y otros 4,5 para abastecimiento de aguas.

Asimismo, destacan los 5,3 millones de los 9,2 con los que cuenta Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la transformación del regadío del Canal Bajo del Bierzo.

El proyecto contempla también 850.000 euros para la unidad satélite de radioterapia de El Bierzo dentro de las inversiones de la Consejería de Sanidad.