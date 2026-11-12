León, epicentro del diálogo editorial universitario entre Europa e Iberoamérica para que la ciencia "llegue más lejos"

Presidenta de UNE y directora de Editorial Universidad de Granada, María Isabel Cabrera, en la sede de la Fundación Sierra Pambley (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

León acoge desde este jueves la Asamblea General de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), un encuentro que se convertirá en un espacio de diálogo entre los servicios de publicaciones universitarios de Europa e Iberoamérica para que la ciencia "llegue más lejos y mejor".

Así lo ha expresado la presidenta de UNE y directora de Editorial Universidad de Granada, María Isabel Cabrera, que ha recordado que la UNE es una asociación que en 2027 cumplirá 40 años dentro de un sector muy proactivo que apuesta por la calidad, el rigor y la excelencia, además de ser un "pilar muy importante" para las universidades. "Somos las adiadas estratégicas para contribuir a la misión que tiene la universidad de difundir el conocimiento que se hace de puertas adentro y que realmente es un conocimiento, es una ciencia que tiene que revertir en la sociedad. Si no, no tendría sentido el trabajo que hacemos", ha subrayado.

En este contexto, ha señalado que el sector tiene "muchos retos por delante" porque ha cambiado mucho en los últimos años a causa del entorno digital o la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), cuestiones que se abordarán en la Asamblea de la UNE este jueves y mañana.

Asimismo, el encuentro analizará la internacionalización y el diálogo con otros editores universitarios: "Tiene que ser un diálogo global. Llevamos trabajando muchos años con los editores de América Latina y el Caribe". Al respecto, ha puntualizado que el pasado año se creó el Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica para remar en la misma dirección y trabajar conjuntamente para posicionar la ciencia en español, portugués y otras lenguas de la región iberoamericana.

Por otra parte, la UNE ha apostado por León como espacio para abordar el diálogo con Europa: "Entre todos podremos ofrecer a nuestras instituciones, a las universidades, la plataforma que necesitan para que la ciencia llegue más lejos y mejor", ha concluido.

María Isabel Cabrera se ha pronunciado de este modo minutos antes de participar en la inauguración de la Asamblea, en un acto en el que ha estado acompañada por la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González; el alcalde de León, José Antonio Diez, y el director del Servicio de Publicaciones de la ULE, José Manuel Trabado Cabado.

Bajo el lema 'Compartir el conocimiento, conectar Europa. El futuro de la edición universitaria', la cita servirá para analizar los cambios que afronta la edición académica y el papel de las editoriales universitarias en la difusión del conocimiento científico, la visibilidad de la investigación y su integración en el ecosistema europeo de publicación, según ha explicado Nuria González, que ha añadido que en el marco de la transformación digital los servicios de publicaciones tienen que reinventarse, por lo que los principales retos que atraviesa el sector se centran en la convivencia de antiguos y nuevos formatos.