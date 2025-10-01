León "hace historia" y formaliza el acuerdo del Diálogo Social con empleo, vivienda y bienestar social como ejes

El alcalde de León, José Antonio Diez (segundo por la izquierda), junto a representantes de la FELE, CCOO y UGT tras la firma del acuerdo marco del Diálogo Social. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Permitirá aportar en el municipio 290.000 euros en cuatro anualidades

LEÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, CCOO, UGT y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han formalizado este miércoles el acuerdo marco del Diálogo Social, una iniciativa esperada durante años y con la que el municipio "hace historia". Contará con una dotación presupuestaria de 290.000 euros para cuatro anualidades y girará en torno al empleo, la vivienda y el bienestar social.

En concreto, los ejes sobre los que se formaliza el acuerdo son las actuaciones para la generación de actividad económica y el fomento del empleo; medidas de carácter social para apoyar a las personas en situación de necesidad (acciones dirigidas a la atención de personas dependientes, iniciativas en materia de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida familiar, laboral y personal) y la política municipal de vivienda y alquiler social.

"Entendemos que son esenciales para la atención a la ciudadanía", ha destacado el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha señalado que se trata de una herramienta "fundamental" para la mejora de la atención a la ciudadanía desde la colaboración, la estrategia consensuada y el fortalecimiento de la cooperación entre los agentes implicados.

Diez ha expresado que esta colaboración es "muy importante" para la ciudad, para la propia institución municipal y para los actores sindicales y empresariales representados. "Es hacer efectivo algo de lo que siempre se habla mucho, pero que a veces no se lleva a tal efecto: el diálogo social", ha resumido.

Además, ha explicado que la preparación de este acuerdo se lleva a cabo desde hace meses y ha puntualizado que el Ayuntamiento va a disponer inicialmente de una cantidad de 290.000 euros para poder llevar a cabo las acciones en el marco del Diálogo Social, cantidad que se va a repartir en cuatro anualidades. De esta cantidad se destinarán 20.000 euros para 2025 y para cada uno de los tres ejercicios siguientes se aportarán 90.000 euros.

UN "HECHO HISTÓRICO".

Por su parte, el presidente de la FELE, Juan María Vallejo, ha manifestado la importancia de facilitar el acceso a la vivienda a las personas vulnerables, así como fomentar la empleabilidad y emprendimiento de los jóvenes, todo ello en el marco del enfoque social. "Hay que visualizar que es un hecho histórico y un paso importante, tanto para los agentes sociales como para nosotros", ha recalcado.

La secretaria de CCOO en León, Elena Blasco, ha señalado que hoy es "un buen día", al firmar "por fin" el acuerdo del Diálogo Social, algo que ha sido posible gracias al "empeño" de los agentes sociales y la disponibilidad del Ayuntamiento de León. "Hacemos historia y hoy firmamos el primer acuerdo del Diálogo Social con este Ayuntamiento", ha reiterado.

Esta colaboración permitirá trabajar de manera directa con el objetivo de mejorar la vida de todos los leoneses a través de las tres mesas sectoriales de empleo y la actividad económica; bienestar social, dependencia e igualdad de oportunidades y vivienda y alquiler social.

TALENTO, CAPACITACIÓN DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO.

Elena Blasco ha apuntado que el acuerdo echa a andar hoy mismo en la línea de empleo y actividad económica con el desarrollo de tres proyectos centrados en el mantenimiento y la atracción del talento, la capacitación digital de la ciudadanía y el fomento del emprendimiento, cuya finalidad es evitar que se pierdan negocios, oficios y población en la ciudad.

Finalmente, ha indicado que la firma del acuerdo del Diálogo Social no solamente significa cumplir con un deber y un derecho constitucionales, sino que también implica un compromiso "permanente y continuado" de los agentes implicados.

LEÓN, "A LA VANGUARDIA" DE ESPAÑA.

Por su parte, el secretario provincial de UGT en León, Enrique Reguero, ha insistido en que hoy es "un día histórico" en la ciudad de León por la firma del acuerdo con la que León se pone "a la vanguardia" de todas las ciudades de España.

Al mismo tiempo, ha avanzado que el acuerdo afianzado este miércoles es "el inicio" de un Diálogo Social con el Ayuntamiento de León que a lo largo de los años se intentará mejorar y adaptar con otras materias y ha destacado la importancia de el trabajo conjunto de los agentes implicados.