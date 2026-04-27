León podrá comprobar este martes cómo se verá el Sol el día del eclipse de agosto

LEÓN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de la provincia de León podrán observar este martes, 28 de abril, el Sol en una posición muy similar a la que tendrá durante el eclipse total previsto para el 12 de agosto de 2026.

Esta coincidencia astronómica permitirá comprobar, desde cualquier ubicación habitual, cómo será la visibilidad del fenómeno en el momento clave en torno a las 20.29 horas tanto del martes como del miércoles, detalla la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

La referencia resulta "especialmente útil" para anticipar posibles obstáculos en el horizonte, como edificios, montañas o arbolado, que podrían dificultar la observación del eclipse. A esa misma hora, el Sol se situará prácticamente a la misma altura y orientación que durante el evento de agosto de 2026.

Por esta razón, el subdelegado de Gobierno, Héctor Alaiz Moretón, recomienda aprovechar esta circunstancia desde el entorno habitual, "sin necesidad de realizar desplazamientos". Así, ha insistido en que tanto esta semana como el propio día del eclipse será posible seguir el fenómeno desde múltiples puntos de la provincia, incluidos barrios y zonas próximas al domicilio, lo que contribuirá a evitar "problemas de tráfico y concentraciones innecesarias".

"El eclipse no requiere grandes desplazamientos para disfrutar de él. Observarlo desde el propio entorno es perfectamente viable y, además, la opción más segura y recomendable", ha señalado el subdelegado del Gobierno en León.

Asimismo, recuerda que la observación directa del Sol exige siempre medidas de protección adecuadas, como el uso de gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 o filtros solares específicos.

Esta coincidencia en la posición solar ofrece así una oportunidad práctica para que la ciudadanía identifique con antelación el mejor punto de observación cercano, planifique la experiencia y garantice una visión adecuada del eclipse sin necesidad de desplazamientos.