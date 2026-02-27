León recibe las primeras piezas que formarán la exposición 'Reina ella. Urraca I de León (1109 - 1126)'

Archivo - Escultura de la reina Urraca I de León en la plaza de San Marcelo de la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras piezas de las más de 50 que formarán la exposición 'Reina ella. Urraca I de León (1109 - 1126)', organizada con motivo del noveno centenario del fallecimiento de la primera soberana europea por derecho propio han comenzado a llegar a León procedentes de distintas ciudades de todo el mundo como Londres, París, Chicago o Nueva York, entre otros destinos.

El próximo día 8 de marzo se cumplen 900 años de la muerte de la reina Urraca I de León, la primera mujer que accedió al trono de un reino europeo medieval por autoridad y propiedad, sin acompañamiento ni mediación masculina.

Su llegada al poder fue un hecho "sin precedentes" en la historia política de Europa, algo que generó rechazo en la época y que incluso fue denigrado y ocultado por la historiografía, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural de León ha organizado la exposición 'Reina ella. Urraca I de León (1109-1126)' con el objetivo de ofrecer una visión "rigurosa y desprejuiciada" sobre la soberana. La muestra se podrá visitar a partir del próximo día 6 de marzo en la planta baja del Museo de León.

La exposición, comisariada por Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis Morán, incluirá algunas obras que vuelven por primera vez a León, de donde salieron hace siglos, así como piezas que se expondrán de forma inédita en España.

Dada la importancia de 'Reina ella. Urraca I de León (1109-1126)' han sido numerosas las instituciones y entidades que han colaborado con esta iniciativa que "devuelve la soberanía" de Urraca I a su memoria y aquilata vertientes de su personalidad que siguen vigentes en la actualidad. "Nueve siglos después León se prepara para otorgar a Urraca I el lugar que la historia le debe", ha concluido el Ayuntamiento de León.