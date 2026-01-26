León registra 162 sanciones a conductores de patinetes las dos primeras semanas de 2026 tras el cambio de normativa

Archivo - Imagen de archivo de un joven en patinete eléctrico. La nueva normativa prohíbe el uso de auriculares de música y establece obligatoriedad de usar casco de protección homologado, entre otras cuestiones. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LEÓN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León ha tramitado 162 sanciones a conductores de patinetes durante las dos primeras semanas de 2026 tras entrar en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad, que introduce cambios en la normativa referente a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

La mayoría de sanciones impuestas se localizó en la zona centro de la capital leonesa (63), seguida de El Crucero (15), el Casco Histórico (13), La Asunción (10) y El Ejido- Santa Ana (9).

En cuanto a los motivos, el 75 por ciento de las multas, un total de 122, se interpuso por circular sin casco u otros elementos de protección obligatorios, mientras que el 11 por ciento de las sanciones, concretamente 18, fue a causa de circular por vías no autorizadas o hacerlo a una velocidad inadecuada, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, los agentes pusieron cinco sanciones por incumplir el orden de prioridad de las vías de circulación; cuatro por incumplir la edad mínima para circular con VMP, dos por circular dos personas en el mismo VMP y otras dos por circular por la acera.

También se han registrado sanciones por circular poniendo en peligro a los demás usuarios; circular por zonas peatonales o con prioridad peatonal a velocidad inadecuada; conducir de forma negligente; conducir utilizando cascos o auriculares; no hacer uso de forma correcta del casco y no respetar las señales de los agentes de circulación.

MENORES

La nueva Ordenanza Municipal prohíbe a los menores de 16 años circular con patinetes. En este sentido cabe señalar que 38 de las 162 sanciones registradas recayeron en menores de 18 años.

La nueva normativa entró en vigor el pasado día 2 de enero con el objetivo de garantizar la seguridad, tanto de los usuarios de los Vehículos de Movilidad Personal como del resto de integrantes de la vía. Además, su puesta en funcionamiento ha coincidido este mes de enero con los cambios legislativos a nivel nacional sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

Desde el 2 de enero de 2026 está en vigor la modificación de la Ley del Seguro de Responsabilidad Civil (Ley 5/2025, de 24 de julio). Como novedad, esta obliga a los patinetes a tener concertado un seguro de responsabilidad civil. Otra de las novedades de la normativa estatal en materia de tráfico es que los conductores de este tipo de vehículos deberán usar durante la conducción un casco de protección homologado.

Además, los conductores de VMP deberán tener en cuenta las nuevas medidas incluidas en la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de León, que obliga a los conductores de patinetes a tener una edad mínima de 16 años, usar una prensa reflectante de noche, usar calzado adecuado y registro obligatorio de propietarios de VMP. Del mismo modo, se prohíbe circular por vías y áreas de prioridad peatonal con acceso parcialmente restringido.

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha recordado la obligatoriedad de circular con los patinetes a una velocidad de entre 6 y 25 kilómetros por hora y de someterse a las pruebas de alcohol y drogas cuando estas sean requeridas, dada la condición de conductores que pasan a tener los usuarios de los VMP.

ORDENANZA MUNICIPAL

La nueva Ordenanza Municipal de Movilidad también determina sanciones para aquellos patinetes que circulen por aceras o zonas peatonales con limitaciones de circulación. Siempre deberán hacerlo por ciclocarriles, carriles 30 y áreas peatonales sin acceso restringido.

La Policía Local de León ha incidido en la prohibición de viajar en VMP dos personas, dado que solo puede hacerlo el conductor y ha recordado que está prohibido hacerlo con cascos de música o utilizando el teléfono móvil. En todo caso, los VMP deberán respetar las señales de circulación y a los viandantes en las zonas peatonales sin acceso restringido. El incumplimiento de todas estas medidas de la normativa municipal conlleva multas de entre 100 y 500 euros.