León reivindica el liderazgo de Urraca I en las aulas y ensalza la educación como garantía de avanzar en igualdad

De izquierda a derecha, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; el alcalde de León, José Antonio Diez; la rectora de la ULE, Nuria González; el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego. - EUROPA PRESS

LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) ha acogido este viernes el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que representantes de diferentes instituciones han leído un manifiesto en el que se ha reivindicado el liderazgo de la reina Urraca I de León en las aulas y se ensalzado el papel de la educación como garantía de avanzar en una igualdad que sea "irreversible".

En concreto, el acto ha estado protagonizado por representantes de la Universidad de León, el Ayuntamiento de la capital leonesa, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno y la delegación territorial de la Junta, además de contar con la presencia de numerosos miembros de entidades, instituciones y formaciones políticas y sociales.

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha recalcado durante su intervención que la desigualdad sigue siendo "un desafío estructural" que interpela a todas y a todos y, mientras el Foro de Davos advierta que la paridad global tardará 131 años en alcanzarse, la Institución universitaria no puede permanecer impasible ante una cifra que es "inaceptable".

"Aunque nuestras aulas cuentan ya con más mujeres que hombres, la segregación educativa persiste. Los sesgos sexistas aún condicionan las elecciones académicas de nuestras jóvenes, limitando su acceso a ciertos campos del conocimiento. Nuestra misión es transformar la academia para que el talento no encuentre más límites que la propia voluntad", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha recalcado que la educación debe ser un espacio de libertad "real", no un reflejo de "prejuicios heredados" y, en este sentido, ha reivindicamos a Urraca I de León, la primera reina de pleno derecho en Europa, que en el siglo XII ejerció una autoridad que el sistema pretendía negarle. "Su figura no es solo pasado, es una lección de liderazgo que debe habitar nuestras aulas", ha enfatizado.

"UNA HERIDA ABIERTA"

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado que en la ciudad la brecha de género en el empleo "sigue siendo una herida abierta" y seis de cada diez personas inscritas como desempleadas en las oficinas de empleo son mujeres. "La precariedad tiene rostro femenino", ha añadido y ha puntualizado que las mujeres concentran más contratos a tiempo parcial no deseados y más paro de larga duración.

Además, el regidor ha sostenido que los 'techos de cristal' y los 'suelos pegajosos' "no son metáforas", sino barreras "invisibles" que hay que demoler. "No podemos permitir que el talento que formamos en León se pierda por falta de conciliación, por estereotipos en la contratación o por desigualdades que se arrastran desde la infancia", ha apuntado.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha ahondado en que la brecha de género es "aún más profunda" al salimos de la capital leonesa y en los pueblos de la provincia las mujeres rurales son "el sostén" del territorio, pero a menudo cargan con una "invisibilidad histórica y discriminaciones múltiples e interseccionales".

CORRESPONSABILIDAD

En este contexto, ha propuesto fomentar la corresponsabilidad, no con políticas de conciliación que supongan una doble carga femenina, sino con un reparto "justo" de derechos y deberes, así como trabajar para dotar a los municipios de servicios que garanticen la autonomía profesional y personal y aseguren que vivir en el medio rural no sea "una renuncia".

Al igual que Nuria González y José Antonio Diez, el presidente de la Diputación considera que la educación es "clave" en este cambio mediante recursos y oportunidades que permitan a cada persona, hombre o mujer, desarrollar su talento y participar "plenamente" en la vida de su pueblo.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha señalado que la desigualdad se manifiesta incluso en áreas de la sociedad que parecían "neutras", como la ciencia o la seguridad.

VIOLENCIA DE GÉNERO

"Durante décadas, la investigación médica utilizó el modelo masculino como norma, invisibilizando la salud de las mujeres; una forma de sesgo que hoy estamos obligados a corregir desde las instituciones. La igualdad real es una quimera si no garantizamos, antes que nada, la seguridad de las mujeres. La violencia de género no es un hecho aislado, sino un síntoma de una estructura social que aún debemos transformar", ha subrayado.

Además, ha recalcado que la "verdadera seguridad democrática" nace en las aulas, a través de una educación desde el respeto mutuo y en el reconocimiento "pleno" de los derechos de las mujeres.

Igualmente, ha declarado que la igualdad real es "una quimera" si no se garantiza la seguridad de las mujeres. "La violencia de género no es un hecho aislado, sino un síntoma de una estructura social que aún debemos transformar. Frente a la explotación, la trata y la discriminación, nuestra respuesta es firme: tolerancia cero", ha concluido.

UN ESPACIO DE LIBERTAD

Finalmente, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que la igualdad debe ser el principio que oriente cada enseñanza y cada decisión, motivo por el cual es necesario asumir el compromiso de liderar una docencia con perspectiva de género que garantice que cada centro sea un espacio de libertad.

También el representante de la Administración autonómica ha aludido a la estela de determinación de la Reina Urraca I y ha instado a las instituciones presentes en el acto a unirse en la voluntad de no permitir que se desdibuje "ni uno solo de los derechos conquistados".

"La educación no es solo el camino hacia la igualdad, es la garantía de que esta sea irreversible. Solo así podremos garantizar que la igualdad no dependa de la voluntad de una generación, sino que quede arraigada en la conciencia colectiva de las que vendrán", ha finalizado.