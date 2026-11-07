León reúne a las comisiones deontológicas de Enfermería de CyL para reflexionar sobre ética y nuevos retos sanitarios

León reúne a las comisiones deontológicas de Enfermería de CyL para reflexionar la ética y los nuevos retos - COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LEÓN

LEÓN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 50 representantes y profesionales sanitarios se han reunido en las XI Jornadas Autonómicas de Comisiones Deontológicas de Enfermería de Castilla y León, un encuentro para reflexionar sobre los principios éticos, legales y profesionales que sustentan el ejercicio de la profesión.

Las jornadas, que se han celebrado este viernes y sábado en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, han estado organizadas por los Colegios Oficiales de Enfermería de la Comunidad, según ha informado el Colegio Oficial de Enfermería de León en un comunicado recogido por Europa Press.

Bajo el lema 'El lado invisible de los cuidados: ética y valores', la cita ha puesto en valor la atención sanitaria y en los desafíos que afrontan los enfermeros en un contexto marcado por la evolución de la práctica clínica, los avances tecnológicos y la aparición de nuevos escenarios de responsabilidad profesional.

El encuentro ha comenzado con el acto inaugural, que ha contado con la presencia del presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, Enrique Ruiz Forner, y del presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Miguel Ángel de Mena Mogrobejo.

A continuación, ha tenido lugar la conferencia sobre el nuevo Código Deontológico, impartida por Tayra Velasco Sanz, presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería y profesora de Bioética y Cuidados Paliativos de la Universidad Complutense de Madrid.

La sesión ha estado moderada por la presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de León, Camino López Fernández, y en ella han participado otros profesionales como Laurentino Gil Valle, Judith Pintor Fernández, Monserrat Angulo Perea, Adrián Sandoval Díez y Octavio Miguel Rivero Lezcano, entre otros.

IA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA

La jornada ha continuado con una mesa de debate titulada 'La objeción de conciencia en Enfermería: marco legal, ético y profesional', una cuestión que se ha abordado desde diferentes perspectivas para analizar la fundamentación ética y las implicaciones jurídicas de este derecho, su ejercicio en el ámbito profesional y los posibles conflictos que pueden surgir en el entorno asistencial.

Otra de las mesas ha abordado uno de los grandes desafíos actuales para la profesión; bajo el título 'Tecnología, IA y nuevos dilemas éticos para Enfermería', con un análisis sobre cómo la incorporación de herramientas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial puede afectar a "la autonomía profesional, la responsabilidad y la toma de decisiones clínicas".

Asimismo, la jornada ha concluido con una conferencia que ha puesto sobre la mesa cómo la inteligencia artificial redibuja el cuidado sin sustituir a quien cuida.

Así, la cita ha pretendido destacar la importancia de contar con espacios de formación, debate e intercambio de experiencias en torno a la ética y la deontología profesional, elementos "esenciales" para orientar la "práctica enfermera, proteger los derechos de los pacientes y garantizar unos cuidados basados en el conocimiento", la responsabilidad y el respeto a la dignidad de las personas.