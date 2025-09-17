León revive este sábado la romería de La Melonera con pasacalles, música, talleres y degustaciones

La presidenta de la Asociación Cultural García I, Ángeles González Espadas (derecha) y la concejala de Fiestas de León, Camino Orejas (izquierda), tras la reunión mantenida sobre la celebración de la romería de La Melonada. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Grano de León revivirá este sábado la tradicional romería de La Melonera con pasacalles, música, talleres de oficios y degustaciones desde las 11.00 horas.

La Asociación Cultural García I en colaboración con el Ayuntamiento de León organiza la que es la undécima edición de esta romería que, al igual que años anteriores, contará con representaciones tradicionales como la boda de viudos, boda leonesa, el filandón y la covada.

Su presidenta, Ángeles González Espadas y la concejala de Fiestas, Camino Orejas, se han reunido este miércoles para ultimar los detalles de la celebración, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'La Melonera' rememora el encuentro de leoneses en un prado a la entrada de la ciudad documentado a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se vendían melones y sandías. Desde hace once años la plaza del Grano es el escenario de esta romería con demostraciones de antiguos oficios, indumentaria tradicional y, sobre todo, melones y sandías.

Las actividades comenzarán a las 11.00 horas con un pasacalles por el barrio del Mercado y bailes tradicionales en la plaza del Grano y reparto de la parva a las 11.30 horas. A las 12.00 horas tendrá lugar el pregón y, a continuación, se repartirán las porciones de melón y sandía.

Por la tarde continuarán las propuestas con bailes regionales, un filandón y un nuevo reparto de porciones de melón y sandía. Para finalizar, a las 21.00 horas, se recuperará la tradición 'Sacá de la cama' y a las 21.30 horas se desarrollará la ronda y contrarronda.