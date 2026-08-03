'León Street Music' programa en el inicio de este mes los conciertos de Sala2 y The Corzos

LEÓN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

'León Street Music' continúa su periplo por los barrios de la ciudad de León para llevar la música de los grupos de aquí a su escenario itinerante con conciertos gratuitos y al aire libre.

Es uno de los ciclos del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para llenar de actividad las tardes estivales.

Una oportunidad más para disfrutar de la música en directo durante el verano, una apuesta cultural y de ocio en nuestros barrios. Eso es 'León Street Music'. La primera convocatoria del mes de agosto de este ciclo musical es el día 5, con la actuación de Sala 2 y The Corzos en el Lavadero de Puente Castro. Ambas formaciones ofrecerán un concierto a partir de las 21.00 horas.

The Corzos The Corzos es un trío leonés formado en 2024 por Gabriel Zapico, Gabriel Sánchez y Atractivo Hernández. La banda nació de la conexión entre tres músicos procedentes de experiencias y generaciones diferentes, unidos por una misma intención: hacer canciones propias sin someterse a las reglas de un género concreto.

Su propuesta parte del rock, pero se alimenta del blues, el indie, el punk y el metal. Guitarras con carácter, ritmos cambiantes, armónica, voces profundas y una marcada voluntad de experimentar definen un sonido difícil de etiquetar, en el que pueden convivir la crudeza, la melodía y el sentido del humor, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Después de debutar en directo en 2025, The Corzos publicó los sencillos 'Soledad' y 'Like', antesala de su primer álbum 'Corzus Ex Machina', editado en 2026. Nueve canciones con las que la banda presenta su particular manera de entender el rock: libre, imprevisible y construida sin seguir caminos demasiado transitados.

Sala 2 Sala2 es un 'power' trío que comenzó revisitando clásicos del pop y el rock con una intención reivindicativa de una forma de entender la música no solo como divertimento sino como mensaje. Pronto sintieron la inquietud de componer sus propios temas, influenciados por una gran variedad de estilos musicales, no se identifican ni encasillan con ninguno en concreto, beben de diversas fuentes.

El rock es el centro de su universo, el que también caben otros estilos como blues, post punk, pop, funk, rap... "Nuestra propuesta sonora es energética y ecléctica. Actualmente nuestro repertorio incluye temas propios y versiones, lo que supone un viaje musical desde los 60 hasta la actualidad", explica Sala2.

El calendario de 'León Street Music' continuará con los conciertos de Noa y Los Oscuros, el 12 de agosto en el parque de La Candamia y Carlos Voces y No disparen a la banda el 19 de agosto en el jardín del paseo de Quintanilla.