El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), junto a los hermanos Quijano tras el encendido navideño. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las calles de la capital leonesa ya lucen la decoración navideña con más de 2,6 millones de luces led, una iluminación que se ha estrenado esta tarde con el acto del encendido, presidido por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y protagonizado por la música de las aulas corales y de Café Quijano.

La glorieta de Santo Domingo, iluminada por un gran paraguas de luz y un árbol de 18 metros, ha sido el lugar elegido para el encendido oficial que ha contado con el alcalde como maestro de ceremonias, pero en el que también ha participado un nutrido grupo de concejales del Ayuntamiento de León junto a los niños y niñas de los colegios de la ciudad.

El acto, multitudinario, ha estado amenizado con los villancicos de las aulas corales municipales, que este año han tenido como compañeros a los integrantes del grupo leonés Café Quijano, que han querido acompañar a los leoneses en este inicio de la Navidad.

El alcalde ha animado a todos los leoneses a disfrutar de la Navidad en la ciudad, que está "más bonita que nunca". "Por delante quedan muchos días para que compartamos la ilusión propia de la Navidad y vamos a hacerlo desde ya, guardando un año más, y para siempre, este momento tan especial. Gracias a todos los que estáis aquí, demostrando que amáis vuestra ciudad. León solo brilla si es con vosotros".

Además, ha transmitido a los niños y niñas, que han acompañado a José Antonio Diez en la esperada cuenta atrás antes del encendido, que la fiesta es suya. En su intervención, el alcalde ha agradecido también a todos aquellos que han hecho posible el encendido: aulas corales municipales, Café Quijano, trabajadores del Ayuntamiento de León, Corporación Municipal, Policía Local y Protección Civil, así como a todas las empresas y entidades que han colaborado con la iluminación navideña.

MÁS DE 100 CALLES Y PLAZAS ILUMINADAS

El Ayuntamiento de León ilumina este año la ciudad con más de 2,6 millones de luces led que decoran más de un centenar de calles y plazas y llegan a más ubicaciones que años anteriores. A ello se suman 122 árboles iluminados, letreros, dos soldados, dos ángeles, paraguas de luz, guirnaldas, arcos y otros motivos que llevan la magia de la Navidad al centro de la ciudad, pero también a los barrios y pedanías. También visten las calles 302 arcos, 277 motivos navideños y más de 150 elementos decorativos.

La plaza de Santo Domingo se ha vuelto a llenar de luz con un gran paraguas iluminado cuyo centro es un gran árbol de Navidad de 18 metros. También tienen sus paraguas las plazas de Torres de Omaña y El Cid, mientras que la Plaza Mayor cuenta con una iluminación especial en forma de cielo estrellado y, en esta ocasión, alberga el ya tradicional Mercado de Navidad que abrirá sus puestos durante el puente de diciembre.

RAMOS LEONESES

Además, las calles de la ciudad se vestirán de tradición con 12 ramos leoneses repartidos en distintas plazas y un belén tradicional en la plaza de San Marcelo, frente a Casa Botines.

El Ayuntamiento de León ha pretendido que la iluminación llegue a todos los rincones y por eso este año se iluminarán 122 árboles, de los cuales 36 están en la plaza de la Inmaculada, enclave que cuenta por primera vez con decoración navideña; 30 en la plaza de las Cortes Leonesas y aledaños y otros dos de grandes dimensiones en Santa Nonia. A esto se unen los dos ángeles de grandes dimensiones que están ubicados en la plaza de Regla, dos cascanueces que en este caso decoran la plaza de San Marcelo, así como otras figuras, almendros de luz, letreros de feliz Navidad y otros motivos decorativos.

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el próximo 6 de enero de 2026, será de 18.00 a 24.00 horas de lunes a jueves; de 17.30 a 2.00 horas viernes, sábados y vísperas de festivos y, finalmente, los festivos y domingos, de 17.30 a 24.00 horas. Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero que se extenderá desde las 17.30 a las 4.00 horas.