León y Zamora, en aviso amarillo por nieve con acumulación de hasta 15 centímetros y en Burgos, por lluvia

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo este jueves para zonas de las provincias de Burgos, donde se esperan lluvias con acumulación de hasta 40 milímetros en 12 horas; y en León (cordillera cantábrica) y la comarca zamorana de Sanabria, con nevadas que pueden dejar hasta 15 centímetros en 24 horas.

Según informa la web, consultada por Europa Press, las precipitaciones en forma de nieve se esperan entre las 21.00 y las 23.59 horas de este jueves en cotas por encima de los 1.300 metros tanto de la Cordillera Cantábrica, en su vertiente leonesa, como en la zona de Sanabria.

En la montaña leonesa se pueden acumular hasta 15 centímetros de nieve en 24 horas, mientras que en Sanabria la previsión es ligeramente inferior, con hasta 10 centímetros.

En cotas superiores los acumulados podrían ser "muy superiores" y el aviso seguirá activo durante el viernes durante toda la jornada.

En el caso de Burgos, el aviso es por lluvias, igualmente a partir de las 21.00 horas afecta al sistema ibérico y con previsión de acumulación de 40 milímetros en 24 horas, aunque el aviso se prolongará sólo hasta las 15.00 horas del viernes.

En la medianoche de este jueves se suman avisos por nevadas también en las provincias de Ávila y Salamanca, en zonas del sistema central, con acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas por encima de 1.200-1.300 metros. Estarán activos hasta las 12.00 horas del viernes.

Igualmente, en la medianoche, se suman avisos por vientos fuertes, de hasta 80 kilómetros por hora, en la cordillera cantábrica de León, Palencia y Burgos. Estarán activos hasta las 18.00 horas de este viernes.