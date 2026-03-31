El leonés Javier Santos publica 'El caballero de la empresa andante' sobre el trabajo autónomo

LEÓN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor leonés Javier Santos publica 'El caballero de la empresa andante' (Medialuna), una obra en la que aborda el mundo del trabajo autónomo a partir de una mirada reflexiva y psicológica psicológica a la experiencia de quienes trabajan por cuenta propia o buscan hacerlo.

El libro sigue las peripecias de un peculiar protagonista, un autónomo convertido en caballero contemporáneo que, junto a su compañero, "emulando al Quijote y a Sancho Panza", salen al mundo para "enfrentarse" a la "bucracia, la necesidad de reconocimiento, el miedo al fracaso, la presión económica o la soledad del emprendimiento".

Una travesía donde la ironía convive con preguntas "más profundas" sobre el trabajo, la identidad y la libertad, según ha subrayado la editorial Medialuna en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este libro, el autor quiere invitar "a pensar de forma diferente sobre la relación entre autonomía, productividad y deseo". "No es un libro para hacerte autónomo, ni para dejar de serlo. Es un libro para pensar, verbalizar y actuar de forma diferente", ha afirmado.

La obra está estructurada en episodios que combinan narración y reflexión, y cada capítulo presenta una escena que muestra una situación reconocible del universo autónomo y, a partir de ella, desarrolla una lectura analítica que explora los patrones psicológicos y las dinámicas internas que influyen en la forma de trabajar, tomar decisiones o situaciones cotidianas en este tipo de modelo laboral.

Para ello, Santos combina elementos de neurociencia cognitiva aplicada, Programación Neurolingüística y técnicas de liberación emocional (EFT), con el objetivo de trasladar la reflexión "más allá de lo conceptual y acercarla a la experiencia psíquica del lector".