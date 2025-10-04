El leonés Urbano González entrega más de 30.000 euros a Fundela para la investigación del ELA

El leonés Urbano González entrega más de 30.000 euros a Fundela para la investifación del ELA en un acto con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El leonés Urbano González Escapa ha entregado este sábado, 4 de octubre, 30.300 euros a Fundela, fundación dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que él mismo padece.

El dinero ha sido recaudado con la venta de 'La abeja que enfermó de ELA', libro en el que Urbano comparte su historia a través de la escritura, con las ilustraciones de Diana Emperador.

El alcalde de León, José Antonio Diez, que prologa el libro, ha acompañado este sábado a Urbano en la entrega del cheque a la vicepresidenta ejecutiva de Fundela, Maite Solas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La labor principal de esta entidad es impulsar la investigación para encontrar tratamientos y una cura para esta enfermedad a partir del apoyo a proyectos científicos y la difusión de información sobre esta patología.

En este contexto, el alcalde de León ha destacado que, una vez más, Urbano "da una lección de lucha y solidaridad", pues desde que comenzó a convivir con la ELA "no ha dejado ni un solo día de batallar contra ella y a favor de todos los que la padecen".