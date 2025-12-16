Leticia García destaca la implicación creciente de los menores de 30 en los programas de empleo de la Junta

Participantes en la reunión de coordinación con los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo. - JCYL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado este martes la implicación creciente de los menores de 30 en los programas de empleo de la Junta.

La responsable autonómica ha presidido la reunión de coordinación con los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo, en la localidad zamorana de Toro, donde ha puesto de manifiesto ese "incremento sostenido" de la participación de los jóvenes, que se ha duplicado en los últimos tres años.

García ha subrayado que el empleo juvenil es una prioridad en la agenda política, económica y social del Gobierno autonómico, "con el objetivo de ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional y su proyecto de vida en Castilla y León, contribuyendo al desarrollo económico y social".

De ahí la "apuesta" por iniciativas orientadas a la creación de empleo, el emprendimiento y la estabilidad laboral. Según García, entre 2022 y el 2024, los programas de apoyo directo al empleo desarrollados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) han permitido mejorar las condiciones laborales o dar una oportunidad de empleo a 7.025 jóvenes de Castilla y León.

Esta cifra incluye a jóvenes que han accedido por primera vez al mercado laboral, que han podido emprender o que han mejorado sus condiciones laborales con respaldo de la Junta.

En el ámbito del emprendimiento, un total de 753 jóvenes menores de 30 años han iniciado una actividad por cuenta propia con el apoyo económico del Ecyl, "aportando dinamismo económico, oportunidades de futuro y talento a la comunidad".

A través de los programas de empleo local, que se desarrollan en colaboración con las entidades locales, un total 2.955 jóvenes han accedido a un puesto de trabajo, en la mayoría de los casos con una primera experiencia laboral "que ha mejorado su empleabilidad".

Además, a través de los programas de inserción y fomento del empleo, otros 4.070 jóvenes menores de 30 años han sido contratados por empresas o entidades sin ánimo de lucro, o han mejorado sus condiciones laborales con ampliación de jornada o transformación de contratos temporales en indefinidos.

La consejera ha destacado, además, que los datos evidencian que se ha producido una evolución positiva y sostenida, ya que el número de jóvenes beneficiados por los programas de empleo joven se ha duplicado en solo dos años, pasando de 1.409 jóvenes en 2022 a 2.819 en 2024.

El crecimiento es igualmente evidente en el ámbito del emprendimiento juvenil, que ha pasado de los 191 jóvenes emprendedores en 2022 a los 332 en 2024, gracias a un diseño de ayudas más atractivo y a mayores cuantías. Una tendencia que se ha reforzado en este 2025 con un nuevo incremento de los programas, ayudas e incentivos al empleo y el emprendimiento juvenil.

REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO JUVENIL

Este impulso "tiene también su reflejo en la reducción del desempleo juvenil, ya que, desde el inicio de la legislatura, el desempleo entre el colectivo de jóvenes de la comunidad se ha reducido en un 10,6 por ciento, y en el último año, en más de un 2,5 por ciento".

En el marco de las políticas específicas de apoyo directo al empleo juvenil, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo acaba de resolver el programa Elpex, que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años tener su primera experiencia profesional en las administraciones públicas.

El programa, dirigido a las entidades locales de más de 5.000 habitantes, permitirá dar empleo durante un año a un total 161 jóvenes de la comunidad.