Leticia García reivindica mejores conexiones ferroviarias y más infraestructuras para el futuro de Palencia

Leticia García se dirige a los medios de comunicación en la Junta Directiva Provincial del PP de Palencia. - PP

PALENCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha reclamado este jueves al Gobierno de España respuestas a las principales necesidades de Palencia, mejores infraestructuras para su futuro de Palencia y que deje de tomar decisiones que "perjudican las comunicaciones y las oportunidades de la provincia".

García lo ha manifestado así durante la celebración de la Junta Directiva Provincial del PP de Palencia, en la que han participado la presidenta provincial, Ángeles Armisén; el secretario provincial, Luis Calderón; los coordinadores provinciales; parlamentarios nacionales y autonómicos; así como el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, presidentes comarcales y alcaldes.

Durante el encuentro, el Partido Popular ha puesto sobre la mesa una agenda de reivindicaciones y propuestas para mejorar las infraestructuras, los servicios y las oportunidades de los palentinos, tanto en la capital como en el conjunto de la provincia.

Entre las demandas de los populares, se encuentran mejorar las conexiones ferroviarias, "recuperar las paradas en Palencia de los AVE que conectan Madrid y Gijón, que actualmente atraviesan la capital sin realizar parada", y establecer una parada de Alta Velocidad en Venta de Baños dentro de la línea Madrid-Burgos.

Según han señalado, una iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes "permitiría a Palencia disponer de hasta 16 conexiones diarias, ocho en cada sentido, y abriría nuevas posibilidades de comunicación no solo con Madrid y Valladolid, sino también con Burgos, Bilbao, Logroño, Irún y otros destinos del corredor".

Los 'populares' reclaman igualmente que los trenes Intercity Salamanca-Zaragoza tengan al menos una parada en la provincia de Palencia, ya que actualmente atraviesan el territorio "sin detenerse" y podrían permitir una conexión adicional en cada sentido con Zaragoza y Pamplona.

"No pedimos privilegios. Pedimos que los trenes que pasan por Palencia también paren en Palencia y que nuestras estaciones puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la alta velocidad", ha señalado Leticia García.

Asimismo, desde las filas populares consideran que la planificación de las infraestructuras debe tener en cuenta el componente demográfico, especialmente en el medio rural, como elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir a fijar población.

MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Otra de las prioridades planteadas durante la Junta Directiva ha sido la mejora de las telecomunicaciones en la provincia, especialmente en el medio rural.

Los 'populares' consideran "imprescindible" seguir avanzando en cobertura móvil, fibra y conectividad de alta velocidad, que garanticen que los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a servicios esenciales como el teletrabajo, la administración electrónica o el emprendimiento.

El Partido Popular también ha situado entre sus prioridades la defensa de los agricultores y ganaderos palentinos, y así ha reclamado políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad del sector primario tras el encarecimiento de la energía, los carburantes y los fertilizantes.

REBAJAS FISCALES.

En este sentido, el PP ha recordado que desde el mes de marzo, la Junta de Castilla y León ha asumido "más de 164 millones de euros en rebajas fiscales que han beneficiado especialmente a agricultores, ganaderos, transportistas y familias". Dicha cantidad corresponde al hecho de que la Junta de Castilla y León asume el 66 por ciento de la rebaja del impuesto de hidrocarburos, el 100 por ciento de la rebaja del impuesto de electricidad y el 50 por ciento que se aplicó a la luz y al gas.

Cifras que demuestran "el verdadero compromiso" de la Administración autonómica con agricultores, ganaderos, transportistas y familias", han asegurado los populares.

Asimismo, defienden una PAC "suficiente y estable", menos burocracia para los profesionales del campo, apoyo a los jóvenes que se incorporan al sector y las inversiones necesarias para mejorar los regadíos y garantizar la disponibilidad de agua.

Los 'populares' también han puesto en valor la necesidad de seguir trabajando en la mejora de los servicios públicos de calidad como la sanidad o la educación, así como más oportunidades de acceso a la vivienda, el desarrollo de la industria y la generación de nuevas oportunidades, especialmente en el medio rural como el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos.

Han destacado el trabajo que desarrolla la Junta de Castilla y León, con menciones al Polígono de Magaz de Pisuerga o de Villamuriel de Cerrato, claves para el crecimiento y desarrollo del alfoz de la capital.

GESTIÓN DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL.

Por su parte, la Junta Directiva también ha servido para analizar la situación de la capital palentina y la gestión del equipo de Gobierno socialista.

Consideran que Palencia "necesita un Ayuntamiento que tenga proyecto, capacidad de gestión y ambición de ciudad", y critican lo que califican de "política marcada por los retrasos, los incumplimientos y la falta de impulso de proyectos".

Por su parte, la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén, ha insistido en que Palencia necesita un Ayuntamiento que lidere, que reivindique y que gestione. "No podemos resignarnos a una política de brazos cruzados ni a esperar a que otros hagan el trabajo. Los palentinos merecen un proyecto de ciudad y resultados", ha apuntado.