El letrado Jesús Lago recibirá la segunda Insignia de Platino de la abogacía de Valladolid por 60 años de ejercicio

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) reconocerá este viernes con la Insignia de Platino al abogado Jesús Lago San José, quien el pasado 5 de noviembre cumplió 60 años de ejercicio profesional ininterrumpido.

Se trata de la segunda vez en la historia de la institución que se homenajea a un letrado en activo con seis décadas de trayectoria, según han destacado fuentes de la entidad colegial en un comunicado recogido por Europa Press.

En el mismo acto, que comenzará a las 19.00 horas, se entregarán además las Insignias de Oro a los abogados que cumplen 50 años de ejercicio profesional y las Insignias de Plata a quienes cumplen 25 años en activo. La ceremonia, que se desarrolla en el marco de la fiesta colegial, en el salón de actos 'Camilo de la Red' del ICAVA, contará con la presencia de distintas autoridades del ámbito judicial y civil.

Al comienzo del acto, un total de 23 colegiados recibirán la Insignia de Plata del Colegio y su correspondiente diploma, en reconocimiento por sus 25 años de ejercicio profesional.

A continuación, se entregarán las Insignias de Oro por sus 50 años de trayectoria a los letrados Ramiro de la Iglesia Pereda, Santiago y José Rodríguez-Monsalve Garrigós, Luciano Martín Martín, Fernando Nogués Moreno, Eduardo Fernández-Dívar Fernández, Carlos Gallego Brizuela, Antonio García-Quintana Pérez y Abelardo Rodríguez Merino.

Estos nueve letrados, ejercientes todos ellos desde 1975, conforman una promoción "especialmente prolífica" para el Icava, ya que no es habitual, hasta la fecha, que un número tan elevado de colegiados lleguen a celebrar este hito en el mismo año.

Finalmente, el acto terminará con el homenaje a Jesús Lago San José. Colegiado número 188 del Icava que comenzó a ejercer la abogacía en noviembre de 1965 y seis décadas después se mantiene como letrado ejerciente.

Es la segunda Insignia de Platino que otorga la institución en toda su historia, después de la que recibió el letrado Santiago Rodríguez-Monsalve Menéndez.

Además, con carácter previo al acto formal en el colegio, a las 18.15 horas tendrá lugar una misa en la Iglesia de San Martín en memoria de los colegiados fallecidos durante el último año.