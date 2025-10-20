Levantadas 131 actas e intervenida una navaja y propaganda ultra en el marco del partido Valladolid-Sporting

Archivo - Sucesos.- Detenido un joven por robar 2.500 euros a sus dos abuelas en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Policía impidió una pelea multitudinaria en Huerta del Rey y se ha expulsado a ocho aficionados de un palco del estadio

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha levantado 131 actas, ha intervenido una navaja y propaganda ultra y ha evitado una pelea multitudinaria en el marco del dispositivo desplegado con motivo del encuentro futbolístico entre el Sporting de Gijón y el Real Valladolid, declarado de alto riesgo.

Con motivo del partido, numerosas unidades policiales desplegaron en diferentes puntos de la ciudad al objeto de garantizar que no se produjeran altercados entre las dos aficiones y el encuentro, al que asistieron más de 18.300 personas, transcurriera con normalidad, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En el marco de dicho dispositivo, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Valladolid impidieron que se produjera una pelea entre dos grupos de seguidores radicales de ambos de equipos en el barrio de Huerta del Rey de Valladolid, donde tuvo que hacer uso de las defensas para restablecer el orden público y controlar la situación.

Los agentes procedieron a separar ambas aficiones y, una vez que sofocaron el conato de violencia, identificaron a los integrantes de ambos grupos, quienes tiraron al suelo protectores de mandíbula y capuchas.

Al realizar los cacheos de seguridad se intervino a distintos aficionados una navaja, material de propaganda ultra y aerosoles de pintura.

Por todo lo ocurrido, la Policía Nacional ha levantado 77 actas a seguidores del Sporting y 48 a seguidores del Valladolid y a todos los implicados se les va a proponer para sanción administrativa por una posible infracción de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Además, los efectivos de la Policía Nacional coordinados con Policía Municipal han embolsado al grupo de radicales del Sporting para evitar cualquier posible episodio violento y, tras informarles de la prohibición de acceder al interior del estadio tras el enfrentamiento con la afición local, se les ha acompañado a los medios de transporte en los que han llegado, para abandonar la ciudad de regreso a Gijón.

OTRAS INTERVENCIONES

Por otro lado, antes del inicio del partido, otro desencuentro entre dos aficionados del Sporting y dos del Real Valladolid se ha saldado con sendas actas.

Asimismo, a otro aficionado visitante se le ha incoado un acta por acceder al estadio por una puerta que no le correspondía e ir saltando las vallas de grada en grada hasta llegar a la de los aficionados esportinguistas.

Ya durante el partido, se ha expulsado de un palco a ocho aficionados del equipo asturiano por discutir con aficionados locales, con riesgo de originar otro altercado de orden público.

Durante los próximos días se estudiarán las imágenes grabadas en el estadio por si procediera proponerlos para sanción por la Ley del Deporte.

Además de estos hechos, se ha producido una asistencia médica en el interior del estadio por una indisposición de un espectador, han añadido las mismas fuentes.

Una vez finalizado el encuentro, se ha mantenido el dispositivo de seguridad hasta que el estadio y los aledaños han quedado vacíos de los 18.307 espectadores que han disfrutado del encuentro.

La Policía Nacional ha recordado que la violencia "no tiene cabida en el deporte" y aquellas personas que empañan el transcurrir de cualquier prueba deportiva con dichas actitudes se pueden enfrentar a las cuantiosas sanciones que conlleva transgredir la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.