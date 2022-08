La leyenda jamaicana del reggae Kiddus I, cabeza del cartel del festival Se dice 'Regue' de Valladolid

El evento tendrá lugar el 8 de septiembre en la playa de las Moreras

La leyenda del reggae Kiddus I será el cabeza de cartel del festival Se dice 'Regue', que celebrará su quinta edición el próximo 8 de septiembre en Valladolid.

El músico jamaicano actuará acompañado por la backing band local Riddym Sindicate y será el plato fuerte de una jornada en la que también se subirán al escenario la banda madrileña Emeterians y los vallisoletanos Biloba.

Kiddus I (Port Maria, Jamaica, 1944) se convirtió en una leyenda a finales de los 70, cuando interpretó ante las cámaras la grabación del tema Graduation In Zion en la película Rockers (Theodoros Bafaloukos, 1978), un film de culto que reunió a las principales figuras del reggae.

Kiddus I inició su carrera en 1971 como percusionista en el grupo Ras Michael & The Sons Of Negus. Entre mediados de los 70 y principios de los 80, Kiddus I graba numerosos sencillos, (Harder, Save the Children, Crying Wolf o Security in the Streets).

Tras el frustrado lanzamiento en 1981 de su primer álbum, cuyas grabaciones se perdieron antes de ver la luz, Kiddus I permaneció en un segundo plano hasta que la grabación del álbum Inna De Yard (2004), que reunió a las principales figuras jamaicanas del género, lo devolvió al primer plano.

A raíz del éxito de Inna De Yard, el sello japonés Dub Store Records reeditó algunos de los sencillos grabados por Kiddus I en la década de los 70, seguido de la antología Graduation In Zion: 1978-1980 (2007).

En 2009, Kiddus I lanzó Green Fa Life, su primer álbum en sus más de 30 años de carrera, y Rocking Rebel Volumes 1 y 2, su frustrado primer disco, tras el hallazgo de una copia de las grabaciones perdidas en 1981.

Los álbumes Love Child (2012), Topsy Turvy World (2013), Stick to the Course (2018) y Topsy Turvy Dub (2018) completan su discografía hasta la fecha. Este mismo año, ha lanzado el sencillo Cup and the Libs.

UNA ASOCIACIÓN CREADA EN 2000

El festival Se dice 'Regue' es una iniciativa de la Asociación Cultural Sol y Reggae, creada en el año 2000 con el objetivo de promocionar, apoyar y difundir la música reggae.

Su directora, Irene G. Escudero, explica que la edición de este año pretende "consolidarse como una cita anual en la escena reggae nacional, no solo por ser un evento realizado desde la ilusión y el esfuerzo de amantes de este género musical, sino por dar la oportunidad al público general de conocer la música reggae, a sus principales representantes y los valores de esta música, que promueve la paz, la solidaridad y el amor universal, a la vez que denuncia las injusticias sociales".

Además, destaca que, hasta el momento, el Festival no ha repetido ninguna de las bandas locales, dejando constancia de esta manera que el reggae en Valladolid está muy vivo".

El primer certamen se celebró en 2016 y este año alcanza su quinta edición, tras el paréntesis de 2021 provocado por la pandemia.

Este año, el festival tendrá lugar en la playa de las Moreras a partir de las 18:00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Se dice 'Regue' cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Cultura y de la Junta de Castilla y León.

LOS MADRILEÑOS EMERETIANS

Antes de la actuación del músico jamaicano, subirá al escenario de Se dice 'Regue' el grupo madrileño Emeterians, una de las bandas más destacadas del género en España y Europa.

Formado en 2004 por Brother Wildman, Sistah Maryjane y Maga Lion, Emeterians ha sido una gran influencia en el desarrollo de la música reggae en la península Ibérica, ayudando a respetar el estilo y a crear conciencia y cultura, expandiendo su mensaje tanto en salas pequeñas como en grandes festivales y también apoyando eventos benéficos como el Sisters Sing the Reggae Queens, Reggae for Haiti, Open Arms Project o Brian Travers Cancer Research.

Emeterians ha editado innumerables singles, varios EP*s y seis LP de estudio, el último de los cuales es Lockdown Project (2021), grabado durante en 2020 en medio de las restricciones causadas por el Covid-19.

El cartel se completa con la backing band Riddim Syndicate, formada por los componentes del mítico grupo vallisoletano de reggae TosTones y que atesoran una gran trayectoria sobre los escenarios. Ellos acompañarán a Kiddus I en su actuación.

Completará el cartel del festival la banda local Biloba, formada en 2021 y conocida por los temas Calma y Herbalist.

