Los jamaicanos Al Campbell y Anthony Johnson, cabeza del festival Se dice 'Regue' de Valladolid

El evento ofrecerá la actuación de Cool Up ft. High Paw & Payoh SoulRebel y del grupo local Tasty Roots

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las leyendas jamaicanas Al Campbell y Anthony Johnson serán el cabeza de cartel del festival Se dice 'Regue', que celebrará su sexta edición el próximo 7 de septiembre en Valladolid.

Los músicos caribeños actuarán acompañados por la backing band local Rootsvolution y será el plato fuerte de una jornada en la que también se subirán al escenario Cool Up Records ft. Sherlock Horns & High Paw & Payoh SoulRebel, así como la banda vallisoletana Tasty Roots y la selektah The Great Anna.

Alphonso 'Al' Campbell (Kingston, Jaimaica, 1954) comenzó a cantar de niño en la iglesia donde su padre era predicador y, de adolescente, formó el grupo vocal The Thrillers con sus amigos y grabaron su primer disco a finales de los 60 para Studio One, hasta embarcarse, unos años después, en su carrera en solitario como cantante de Roots Reggae durante los 70.

Su Gee Baby fue un gran éxito en 1975 tanto en Jamaica como en el Reino Unido. Se adaptó con éxito a los primeros estilos dancehall y lovers rock de finales de los 70 y 80 y su grabación de Late Night Blues (1980) se convirtió en un elemento básico de las fiestas de blues.

Más recientemente ha grabado para King Jammy, Philip Fatis Burrell y Mafia & Fluxy. En 1997, se unió a Cornell Campbell y Jimmy Riley en una nueva versión de The Uniques, el grupo lanzó un álbum homónimo en 1999.

Por su parte, Anthony Johnson (Kingston, Jamaica, 1957) creció con su madre en el ghetto de Trechtown, donde desarrolló sus dotes como artista y músico. A mediados de los 70, Johnson graba su primer tema, Free Black Man, para el productor Bunny Lee, y después para los más importantes productores jamaicanos: Linval Thompson (Africa, Life is Not Easy), Henry Junjo Lawes (Let Go This One, Now I Know) y Harry J (Follow Them Footsteps).

Su gran éxito llega de la mano de Jah Thomas, quien produjo su Hit Gunshot (1982), convertido en un himno. Johnson es muy famoso en Jamaica y en el circuito Reggae europeo. Desde finales de los 80s se establece en UK, trabajando con productores como Jah Warrior, Rootsman, o Mike Brooks, y sigue girando por toda Europa.

El festival Se dice 'Regue' es una iniciativa de la Asociación Cultural Sol y Reggae, creada en el año 2000 con el objetivo de promocionar, apoyar y difundir la música reggae.

Su directora, Irene G. Escudero, explica que esta nueva edición consolida al certamen como "una cita anual en la escena reggae nacional".

Organizado por los amantes de este género musical en Valladolid, Se dice 'Regue' ofrece al público la oportunidad de conocer la música reggae a través de sus principales representantes, así como "los valores de esta música, que promueve la paz, la solidaridad y el amor universal, a la vez que denuncia las injusticias sociales".

El primer certamen se celebró en 2016 y este año alcanza su sexta edición, tras el paréntesis de 2021 provocado por la pandemia. El festival tendrá lugar en la playa de las Moreras a partir de las 18:00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Se dice 'Regue' cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Cultura y de la Junta de Castilla y León.

REGGAE ESPAÑOL

Antes de la actuación de los músicos jaimaicanos, el escenario de Se dice 'Regue' acogerá el espectáculo de Cool Up Records ft. Sherlock Horns & High Paw & Payoh SoulRebel, donde los primeros presentarán un repertorio musical, compuesto y producido por ellos mismos y acompañados de dos instrumentos de viento en directo.

Cool Up es un sello discográfico sevillano que lleva varios años trabajando con artistas nacionales e internacionales y que ha conseguido posicionarse como uno de los sellos de Reggae más importantes de España. En esta ocasión acompañarán a dos de las más destacadas jóvenes promesas del reggae español.

High Paw (Vigo, 1993) es una singjay (cantante y MC) cuya faceta de escritora comienza a tomar forma a los quince años, influenciada por las grandes cantantes de la música negra y la música jamaicana, su mensaje e instrumentación.

High Paw ha participado en festivales como ?Minho Reggae Splash?, International Dub Gatering?, Reggaeboa?, ?As Revenidas?, ? Fiestizaje ?o Verdoejo Rock? en Portugal.

Por su parte, Payoh SoulRebel es un cantante madrileño afincado en Valencia. Amante del Soul y del Reggae a partes iguales, ha trabajado en diversos proyectos musicales con artistas de toda España y extranjeros.

Tasty Roots es una banda femenina de Roots Reggae formada en el año 2019 y afincada en Valladolid (España). En sus directos llevan grandes clásicos de la música reggae así como de algunos temas propios, en los que actualmente se encuentran trabajando, y que nos presentarán en esta nueva edición de Se Dice 'Regue'.

The Great Anna es una selectora internacional de reggae y operadora de Sound System con sus raíces en Valladolid (España). Sus selecciones han recorrido el mundo desde países como Reino Unido o Portugal hasta Cabo Verde, en el continente africano.

Coleccionista de vinilos y amante del reggae, sus sesiones están inspiradas en diferentes estilos dominados por el Roots Reggae de la década de los 70's a principios de los 80's, así como nuevas producciones de new roots, steppers y UK DUB.

Además, ella forma parte activa del movimiento Rastafari como fundadora de la Asociación Rastafari Love Menen que este año colabora desde la organización del Festival y, que aportará como novedad el espacio Rastafari Cultural Yard, dedicado a la cultura, a la educación y al entendimiento de la Cultura Rastafari desde sus orígenes hasta nuestros días a través de diferentes actividades, talleres y reasonings, en colaboración con el festival, y que serán totalmente gratuitos y para todas las generaciones desde los días previos hasta el mismo día del evento.

Desde este espacio físico, que estará dentro del propio evento, también se creará como novedad un Ital Food Corner con venta de comida vegana y ecológica y, zumos naturales (sin alcohol) propios de la cultura y gastronomía Jamaicana.

Este espacio cuenta con la colaboración de la familia de Vegg's Organic y la boutique de productos de CBD 100% orgánico Le Chanvrier Français.