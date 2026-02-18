Liberan a dos linces ibéricos en el Cerrato Palentino de los nueve que se prevén soltar en 2026 - JCYL

PALENCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos linces ibéricos han sido liberados este miércoles en el Cerrato Palentino, se trata de dos de los nueve ejemplares que se prevén soltar a lo largo de este año, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León.

Los linces liberados son Weep y Woofer, hembra y macho respectivamente, procedentes del centro de cría de Zarza de Granadilla, gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Ambos ejemplares proceden del programa de cría en cautividad de la especie y los alumnos del CEIP 'Anacleto Orejón', de la localidad de Astudillo, han disfrutado en directo de la liberación.