En libertad tras amenazar al propietario de un local en Delicias con un cuchillo

Cuchillo intervenido. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado libertad para un varón que fue detenido por la Policía Nacional el pasado 30 de agosto por amenazar al propietario de un establecimiento de Las Delicias con un cuchillo y enfrentarse a los agentes.

Los hechos se desencadenaron a última hora del domingo tras una alerta recibida en la Sala CIMACC 091 por una agresión entre varios jóvenes en el interior de un local. A su llegada, los efectivos policiales localizaron a una multitud de personas en las inmediaciones, así como manchas de sangre en la entrada y la puerta de cristal completamente fracturada, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

En el lugar se encontraba un varón con una herida sangrante en la pierna, por lo que los agentes solicitaron asistencia sanitaria de urgencia y procedieron a taponar la lesión. Durante la atención, el individuo se mostró agresivo y vociferante, lanzando insultos y amenazas hacia la otra parte implicada.

Según las investigaciones recabadas, el herido accedió al comercio y, tras realizar una compra, se negó a abonarla alegando que el propietario mantenía una deuda con él. Acto seguido, comenzó a insultar al comerciante y cogió un cuchillo de cocina de 26 centímetros de hoja con el que hizo ademanes de clavárselo, además de lanzarle diversos objetos.

Durante el enfrentamiento se produjo un forcejeo en el que el agresor propinó una fuerte patada a la puerta de cristal del establecimiento, lo que le provocó los daños en la estructura y la herida en la pierna por la que tuvo que ser atendido y trasladado al hospital.

Tras recibir atención médica, fue conducido a dependencias policiales y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.