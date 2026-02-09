En libertad con cargos en Palencia tras agredir a su mujer y a su hijo por intentar protegerla

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALENCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia sección de Instrucción plaza 5 en funciones de guardia de Palencia ha decretado libertad con cargos para un varón por un presunto delito de violencia de género tras agredir a su mujer y al hijo que la intentó proteger.

Los hechos sucedieron el pasado jueves 5 de febrero, cuando agentes de la Policía Nacional, acudieron a un domicilio de Palencia, alertados por el propio hijo del matrimonio, ante la existencia de un posible episodio de violencia de género, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Una vez en el domicilio, fueron informados por la mujer de que había sido agredida por su marido tras haber iniciado una fuerte discusión, corroborando esta versión por el hijo de ambos que se encontraba en la vivienda, el cual había recibido un puñetazo por parte de su padre cuando se encontraba defendiendo a su madre para que no fuera agredida.

A la llegada de los agentes el presunto autor no se encontraba en el domicilio, por lo que tras escuchar las manifestaciones de las víctimas y vistas las heridas que presentaba en el rostro la mujer, se procedió a acompañarle al centro médico, mientras que se iniciaba una búsqueda del agresor.

Horas más tarde se procedió a su localización por las inmediaciones del domicilio y se practicó la detención del mismo como presunto autor de un delito de violencia de género, trasladándole a dependencias de la Comisaría de Policía Nacional.

Tras la realización de las correspondientes diligencias policiales, así como la toma de declaración del testigo y tras haber sido oído en declaración con abogado, el sábado por la mañana fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia sección de Instrucción plaza 5 en funciones de guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos.