En libertad un delincuente habitual que se llevó un sobre con 699 euros del mostrador de un hotel en Valladolid

Sucesos.- Detenido en Valladolid en plena calle un presunto 'camello' con cocaína valorada en casi 5.000 euros - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto cometido días antes en un hotel de la capital vallisoletana del que se llevó un sobre que contenía 699 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas del 27 de abril cuando el ahora detenido aprovechó que en ese momento no se encontraba ningún empleado en la recepción del hotel para asomarse sobre el mostrador y coger un sobre con dinero, tras lo que se marchó del lugar.

Todo quedó grabado en las cámaras del sistema de seguridad del hotel, pruebas que el responsable del hotel aportó a la denuncia que presentó el día 29 de abril. Tras diferentes pesquisas los investigadores de la Policía Nacional identificaron plenamente al presunto autor del hurto, que resultó ser un delincuente habitual que carece de domicilio conocido y a quien le constan 50 detenciones anteriores. En lo que va de año ha sido detenido tres veces.

Finalmente, se cursó una orden de detención policial sobre este hombre que fue localizado sobre las 14.15 horas de este domingo, 3 de mayo, en la calle San Ildefonso por una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que se realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana.

Tras interceptarlo e identificarlo, los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto y a su traslado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Valladolid. Allí ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.