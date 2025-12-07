En libertad un detenido tras destrozar los espejos retrovisores de dos vehículos estacionados en Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad con cargos tras robar ropa valorada en 600 euros de un comercio en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia y desobediencia por destrozar los espejos retrovisores de dos vehículos estacionados.

A las 12.50 horas del sábado, agentes de la Policía Nacional, en labores de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para dirigirse al Paseo Juan Carlos I, donde se había recibido aviso de que un individuo había causado daños en el espejo retrovisor de un vehículo estacionado, tras lo que entró en un supermercado de la zona.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una trabajadora del establecimiento, quien confirmó que un varón con las características aportadas había accedido por una de las puertas y salido por otra vía distinta.

Minutos más tarde, los agentes recibieron una nueva comunicación de la sala CIMACC 091, que alertaba de otro incidente en la calle Caamaño, donde un individuo estaba destrozando el retrovisor de otro vehículo.

Al personarse en el lugar junto con otra dotación policial, observaron a un varón que coincidía con la descripción anterior y discutía con varios ciudadanos que le recriminaban su conducta.

Ante estos hechos, se procedió a la identificación del individuo, quien se mostró muy alterado. Durante el cacheo de seguridad, el varón reaccionó con mayor violencia, insultando a los agentes y obstaculizando la intervención.

Dado que esta persona ya se había visto implicada en otro hecho delictivo durante la mañana, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado.

Durante el traslado en el vehículo policial, el arrestado golpeó con la cabeza y con patadas la mampara de seguridad y las puertas de este, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El detenido, al que se le imputan los delitos de daños y resistencia y desobediencia a la autoridad, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.