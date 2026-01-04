En libertad un detenido tras robar en la furgoneta de un repartidor en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazas con un cuchillo jamonero tras una disputa por el lanzamiento de petardos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Valladolid han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre que robó en el interior de la furgoneta de un repartidor.

Los hechos se produjeron en la tarde del 2 de enero, cuando la Sala CIMACC 091 recibió varias llamadas que alertaban de una pelea entre varias personas en la calle Esquila de la capital vallisoletana.

A la llegada de los agentes actuantes, se encontraron a tres varones que retenían a un cuarto individuo, el cual mostraba un estado sumamente alterado a la par que gritaba a sus captores "dejadme ir, soltadme", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes separaron a las partes y recabaron información de lo ocurrido. Así, uno de los tres hombres que retenían al cuarto, manifestó ser repartidor de una conocida empresa de paquetería, que estaba trabajando en ese momento y cuyo vehículo de reparto era la furgoneta junto a la que estaban.

El hombre contó a los agentes que se había bajado del vehículo para hacer entrega de un paquete en esa calle y que mientras estaba en un portal esperando contestación de un cliente, vio a un hombre en el interior de su vehículo, que había dejado cerrado.

Por ello, el repartidor se dirigió a la furgoneta y observó que su interior estaba revuelto con algunas mochilas y paquetes abiertos. Cuando le preguntó al hombre si había robado algo, este intento marcharse, pero el repartidor se lo impidió.

Asimismo, el trabajador detectó un bulto que llevaba el hombre en su pantalón que resultó ser la cartera del repartidor, que había dejado en la guantera de la furgoneta.

En ese momento, según el testimonio, se inició un forcejeo para retener al ladrón, en el que tuvo que ser ayudado por otras dos personas, hasta la llegada de los agentes.

De este modo, los policías procedieron a la identificación del ladrón, quien resultó tener 14 detenciones policiales en las bases de datos policiales por distintos delitos, y en vista de lo ocurrido procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.

El detenido se mostró en todo momento beligerante hacia los agentes y las personas que le habían retenido, insultándoles y amenazándoles. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales a la par que la víctima, que se desplazó para presentar la correspondiente denuncia. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su libertad.