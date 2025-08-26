En libertad dos hombres tras ser detenidos por robos con violencia en supermercados de Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad los tres implicados en el allanamiento de morada en un vivienda de Arca Real, en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid durante el fin de semana a dos hombres que fueron sorprendidos por empleados de supermercados de la capital cuando intentaban sustraer productos y "recurrieron a la violencia" para zafarse de los trabajadores de los establecimientos. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial el lunes, que decretó su libertad.

En ambas ocasiones las circunstancias de los robos cometidos fueron "muy similares", ya que los presuntos autores fueron sorprendidos por empleados de los establecimientos comerciales cuando pretendían marcharse sin abonar artículos, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

El hombre que cometió el robo el día 23 de agosto no llegó a abandonar el establecimiento puesto que fue retenido por varios de los empleados del local, hasta la llegada de los agentes de policía.

Pese a que intentó zafarse a la fuerza de sus captores, no pudo escapar y una vez que los agentes se entrevistaron con los requirentes e identificaron al hombre, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia y a su traslado a dependencias para custodia policial.

El otro hombre, que fue detenido el día 24 de agosto, si que llegó a escapar del establecimiento del que se llevaba artículos sin pagar, aunque fue perseguido por dos empleados.

Se da la circunstancia de que el hombre al ver que iba a ser alcanzado esperó agazapado tras la esquina de una calle, y cuando dobló la esquina una empleada que le seguía, le propinó un fuerte empujón con el que la tiró al suelo y le provocó un fuerte dolor en la zona lumbar.

Una dotación de Policía Nacional uniformada que había sido comisionada por la sala CIMACC 091 al lugar alcanzó al hombre y lo retuvo, tras indicarles los trabajadores que le perseguían y varios testigos que era el ladrón.

Los agentes, tras recabar información de lo ocurrido, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y lo trasladaron a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la mañana del día 25 de agosto, que decretó su libertad.